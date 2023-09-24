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Чиновника задержали в машине по подозрению в употреблении алкоголя или наркотиков

Глава молодежного центра в Искитиме уволился после отказа пройти тест на наркотики

24 сентября 2023, 08:56
Фото: 1MI
Чиновника задержали в машине по подозрению в употреблении алкоголя или наркотиков
Владислав Байдраков, руководивший срезу несколькими молодежными организациями в одном из городов Новосибирской области, был задержан за рулем с подозрением на состояние наркотического опьянения

Руководитель молодежного центра города Искитим Новосибирской области, глава местного отделения «Молодой гвардии Единой России», председатель совета работающей молодежи и куратор школы вожатых «Аллигатор» Владислав Байдраков покинул свои посты на фоне судебных разбирательств об управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. 14 сентября функционер, долгое время работавший в сфере молодежной политики, сообщил в соцсетях, что принял решение об увольнении.

Как выяснили местные активисты, именно в этот день судья 4-го судебного участка Искитимского судебного района Лариса Кулавская вынесла решения о наказании Байдракова по двум статьям Административного кодекса РФ: ст. 12.8. «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» и ст. 6.9 ч. 1 «Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Как рассказал редакции гражданский активист Артем Фролов, по данным базы мировых судей, Владислав Байдраков и ранее попадал в поле зрения Фемиды. Например, весной 2019 года он дважды был привлечен к ответственности по статье 12.26 ч. 1 «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

«Как принимали назначение о назначении на должность такого человека? Абсолютно все, кто занимает руководящие посты, все знали о его зависимости. На мой взгляд, это какая-то клановость. Это ужас, конечно», — говорит Артем Фролов.

По мнению активиста, именно тесная дружба со многими высокопоставленными чиновниками позволяла Байдракову избагать публичных скандалов. Ранее жители Искитима писали в соцсетях о сложных взаимоотношениях главы местной молодежной политики с психотропными веществами, о его, якобы, причастности к распространению вейпов среди детей. А «зомби-апокалипсис» в искитимском детском лагере «Лесная сказка» даже привлек внимание прокуратуры.

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#Общество#Новосибирская область#Искитим#Чиновник#Зависимость#Увольнение
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