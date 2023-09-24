Глава молодежного центра в Искитиме уволился после отказа пройти тест на наркотики

Как выяснили местные активисты, именно в этот день судья 4-го судебного участка Искитимского судебного района Лариса Кулавская вынесла решения о наказании Байдракова по двум статьям Административного кодекса РФ: ст. 12.8. «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» и ст. 6.9 ч. 1 «Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».