Минздрав: для новосибирцев не введут ограничений из-за опасной «дельты»

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
«В связи с сообщениями СМИ о „введении в больницах Новосибирской области карантина в связи с обострением ситуации с коронавирусом“ министерство здравоохранения сообщает, что никаких дополнительных ограничительных мер, в том числе карантина, в медицинских организациях не вводилось», — сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения Новосибирской области.
В стационарах продолжают действовать меры профилактики инфекционных заболеваний. Однако сами врачи пока не замечают резкого обострения ситуации по заболеваемости коронавирусом.
До этого в мессенджерах стали распространяться фейковые сообщения о штамме «дельта». По мнению распространителей, болезнь якобы протекает бессимптомно и сразу же проникает в легкие. Однако медики и вирусологи заявляют, что опасаться нечего, а вспышка заболеваемости вызвана «омикроном».