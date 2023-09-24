atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Новосибирцам советуют вакцинироваться

Минздрав: для новосибирцев не введут ограничений из-за опасной «дельты»

24 сентября 2023, 09:34
Фото: 1MI
Новосибирцам советуют вакцинироваться
Новосибирцев пугают сообщениями об опасном штамме «дельта». Многие опасаются возвращения пандемийных мер безопасности. Однако в региональном Минздраве заявляют, что бояться нечего.
«В связи с сообщениями СМИ о „введении в больницах Новосибирской области карантина в связи с обострением ситуации с коронавирусом“ министерство здравоохранения сообщает, что никаких дополнительных ограничительных мер, в том числе карантина, в медицинских организациях не вводилось», — сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения Новосибирской области.
Вакцины не будет? Новосибирцам грозит дефицит прививок от коронавируса
Узнать подробнее

В стационарах продолжают действовать меры профилактики инфекционных заболеваний. Однако сами врачи пока не замечают резкого обострения ситуации по заболеваемости коронавирусом.

До этого в мессенджерах стали распространяться фейковые сообщения о штамме «дельта». По мнению распространителей, болезнь якобы протекает бессимптомно и сразу же проникает в легкие. Однако медики и вирусологи заявляют, что опасаться нечего, а вспышка заболеваемости вызвана «омикроном».

Новосибирцев запугали рассылкой о новом смертельном штамме COVID-19
Узнать подробнее
Читайте также:
Дети заболевают в школах В Новосибирске школы отправляют классы на дистант из-за ОРВИ и гриппа
#Медицина#Новосибирск#Коронавирус#Здоровье#Минздрав#Александр Ляхов
Подпишитесь
Самые забавные арт-объекты Новосибирска: угадайте, где они находятся
22 сентября, 09:32
Это недопустимо! Лицензированная деятельность школы астрологии возмутила новосибирцев
22 сентября, 05:12
Новосибирский комбат «Веги» Панферов рассказал о пленных бойцах СВО
Вчера, 09:03
Агроном из Новосибирска Шубина дала советы по сбору капусты
Сегодня, 02:25
Где дадут отопление в Новосибирске 25 сентября: список улиц и карта опубликованы СГК
21 сентября, 04:09
Мэр Новосибирска рассказал о своем отношении к группе Rammstein
22 сентября, 08:21