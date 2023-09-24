Минздрав: для новосибирцев не введут ограничений из-за опасной «дельты»

До этого в мессенджерах стали распространяться фейковые сообщения о штамме «дельта». По мнению распространителей, болезнь якобы протекает бессимптомно и сразу же проникает в легкие. Однако медики и вирусологи заявляют, что опасаться нечего, а вспышка заболеваемости вызвана «омикроном».