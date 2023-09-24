Раскрыта история крушения первого пассажирского самолета в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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В 1923 году в город прибыл первый базовый пассажирский самолёт, который пролетел из Москвы в Новониколаевск. Этому самолёту дали имя «Сибревком». Он выполнял агитационные рейсы по Сибири и собирал пожертвования в пользу Осоавиахима.
Однако в июне 1928 года произошла авария. Самолёт сел в тайге и оказался в болоте. Выжившие экипаж и молодой корреспондент газеты шесть суток шли по тайге, питаясь лягушками и дикими птицами. Они наконец добрались до реки Чулым, где нашли помощь.
Комиссия не обнаружила вины экипажа и отметила их самоотверженность. Самолёт попал на ремонт, но вернуть его к работе не удалось. Об этом сообщил VN. ru. По одной из версий, его разобрали и продали в Ленинград. Напомним, что ранее в НСО в поле приземлился самолет.