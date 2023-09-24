Раскрыта история крушения первого пассажирского самолета в Новосибирске

Комиссия не обнаружила вины экипажа и отметила их самоотверженность. Самолёт попал на ремонт, но вернуть его к работе не удалось. Об этом сообщил VN. ru. По одной из версий, его разобрали и продали в Ленинград. Напомним, что ранее в НСО в поле приземлился самолет.