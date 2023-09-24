Рассыпался по дороге: ДТП с самосвалом и фурой произошло на Северном объезде

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Published Сегодня, 02:54
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Вечером 23 сентября на Северном объезде в Новосибирске произошло новое ДТП. В этот раз столкнулись грузовик и самосвал. Информация об этом появилась в телеграмм-канале «АСТ-54 black».
По неофициальным данным, грузовик перевозил материал для утепления, но от удара тент практически полностью оторвался с одной стороны, и весь груз разлетелся по дороге.
На данный момент нет информации о пострадавших. Официальная этот инцидент в ГИБДД по НСО не прокомментировали.