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О пострадавших нет информации

Рассыпался по дороге: ДТП с самосвалом и фурой произошло на Северном объезде

24 сентября 2023, 02:54
Фото: АСТ-54
О пострадавших нет информации

Столкновение фуры и самосвала произошло на Северном объезде в Новосибирске

На Северном объезде в Новосибирске случилось ДТП между фурой и самосвалом, в результате чего у фуры оторвало тент и утеплитель разбросался по проезжей части.

Вечером 23 сентября на Северном объезде в Новосибирске произошло новое ДТП. В этот раз столкнулись грузовик и самосвал. Информация об этом появилась в телеграмм-канале «АСТ-54 black».

По неофициальным данным, грузовик перевозил материал для утепления, но от удара тент практически полностью оторвался с одной стороны, и весь груз разлетелся по дороге.

На данный момент нет информации о пострадавших. Официальная этот инцидент в ГИБДД по НСО не прокомментировали.

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#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Эмилия Губарева#Северный объезд#Фура#Самосвал
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