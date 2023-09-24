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Детям расскажут о выборах

«Разговоры о важном» 25 сентября — что расскажут новосибирским школьникам о выборах

24 сентября 2023, 05:45
Фото: 1MI
Детям расскажут о выборах
25 сентября в школах Новосибирска состоятся очередные «Разговоры о важном». Тема беседы с учениками связана с юбилеем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. О том, где найти методические материалы и их особенностях — в материале Atas.info.

О чем расскажут на «Разговорах о важном» 25 сентября

Третья тема внеурочных бесед со школьниками — «Избирательная система России (30 лет ЦИК)». В ее рамках новосибирские ученики должны узнать об особенностях избирательного законодательства и системы выборов в России, истории избирательной системы и ознакомиться с самим содержанием слова «выборы». Занятие приурочено к тридцатилетнему юбилею Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

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Впервые избирательные комиссии (или комиссии по делам о выборах) появились в 1905 году как результат Манифеста 17 октября, разработанного председателем Совета министров (по сути, премьер-министром) Сергеем Витте. В его рамках создавался парламент (Государственная Дума), обладающий правом на законодательную власть, а жители Российской империи получили возможность вступать в политические партии и выражать свою политическую волю.

Несмотря на наличие в СССР фактической власти только одной партии — ЦК КПСС -, формировавшей список кандидатов на местах, избирательные комиссии работали и тогда. Члены избирательного органа выдвигались от комсомола, профсоюзов, а также рабочих и служащих конкретного предприятия и работников колхозов (совхозов). В 1989 году формируется сформирована постоянно действующая Центральная избирательная комиссия по выборам народных депутатов РСФСР.

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В 1993 году президент Борис Ельцин распускает и упраздняет Съезд народных депутатов и Верховный Совет Российской Федерации. Указами «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» и «О составе Центральной избирательной комиссии по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 1993 году» формируется ЦИК РФ. Позже на нее возлагаются полномочия по проведению выборов в Совет Федерации и всенародного голосования по проекту Конституции РФ.

Комиссия была сформирована в составе двадцати одного члена. Председателем ЦИК России был назначен Николай Рябов. Первое заседание состоялось 1 октября 1993 года.

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Как подготовиться к «Разговорам о важном» 25 сентября

Методические материалы по проведению беседы со школьниками можно скачать на официальном ресурсе проекта (https://razgovor.edsoo.ru/topic/57/). Учителя смогут ознакомиться с примерным сценарием, слайдами презентации и основными методическими материалами.

При этом уже заметно ранжирование материалов по возрасту. В частности, много шума наделали методические материалы для младшеклассников. Ряд окололиберальных СМИ уже высмеяли условные выборы, на которых первоклашки отдадут свои голоса за Бабу-Ягу, Карабаса-Барабаса и Золушку. Для многих подобное является едва ли не насмешкой над демократическими институтами.

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Однако не все так однозначно. Учителям предлагается рассказать малышам о том, зачем нужны выборы и как важно стать взрослым ответственным человеком, который сможет отдать голос за умного и порядочного кандидата, дабы изменить судьбу страны. Много рассказывается и о том, что такое выбор в жизни человека вообще.

Сами же предвыборные программы разработаны с уместным юмором и позволяют детям понять, почему люди голосуют по-разному. В них персонажи предлагают вполне понятные изменения в сказочной стране.

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«У меня отличные друзья: Сова, Пятачок, Кролик и все-все-все. Мы — дружная команда! Я все для вас достану и сделаю: горшочек с медом и воздушный шарик — каждому избирателю. А если в гости по утрам будете ходить, то обещаю счастье и удачу», — излагает, например, «предвыборную программу » Винни-Пух.

Для старших школьников предлагается рассказ об избирательной системе РФ, ее особенностях и праве каждого гражданина избирать и быть избранным. Также ребята узнают историю выборов и поймут, насколько важно принять решение о выборе кандидата.

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#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#Выборы#Александр Ляхов
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