«Разговоры о важном» 25 сентября — что расскажут новосибирским школьникам о выборах

Однако не все так однозначно. Учителям предлагается рассказать малышам о том, зачем нужны выборы и как важно стать взрослым ответственным человеком, который сможет отдать голос за умного и порядочного кандидата, дабы изменить судьбу страны. Много рассказывается и о том, что такое выбор в жизни человека вообще.