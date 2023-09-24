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Погибшему было 45 лет

В Здвинске похоронили пулеметчика Владимира Мироненко

24 сентября 2023, 09:53
Фото: ВК / Администрация Здвинского района
Погибшему было 45 лет
В Здвинском районе простились с местным жителем Владимиром Мироненко. Мужчина погиб в зоне СВО.
«24 сентября 2023 года состоятся похороны участника специальной военной операции Мироненко Владимира Владимировича», — сообщается в официальном паблике администрации Здвинского района в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Мироненко родился 27 апреля 1978 года. После окончания школы получил профессию строителя. Срочную службу проходил на Дальнем Востоке в рядах ВМФ. Позже заключил контракт с Вооруженными силами РФ, служил в Республике Таджикистан.

В зоне СВО мужчина был пулеметчиком мотострелкового отделения. О гибели военнослужащего стало известно 19 сентября, подробности гибели не сообщаются.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погиб#СВО#Участник СВО#Александр Ляхов
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