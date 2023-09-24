В Здвинске похоронили пулеметчика Владимира Мироненко

Владимир Мироненко родился 27 апреля 1978 года. После окончания школы получил профессию строителя. Срочную службу проходил на Дальнем Востоке в рядах ВМФ. Позже заключил контракт с Вооруженными силами РФ, служил в Республике Таджикистан.