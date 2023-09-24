В Здвинске похоронили пулеметчика Владимира Мироненко

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Published Сегодня, 09:53
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«24 сентября 2023 года состоятся похороны участника специальной военной операции Мироненко Владимира Владимировича», — сообщается в официальном паблике администрации Здвинского района в социальной сети «ВКонтакте».
Владимир Мироненко родился 27 апреля 1978 года. После окончания школы получил профессию строителя. Срочную службу проходил на Дальнем Востоке в рядах ВМФ. Позже заключил контракт с Вооруженными силами РФ, служил в Республике Таджикистан.
В зоне СВО мужчина был пулеметчиком мотострелкового отделения. О гибели военнослужащего стало известно 19 сентября, подробности гибели не сообщаются.