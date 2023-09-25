atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Беспилотные авиационные системы: «БАС» представили новые возможности развития

Беспилотные авиационные системы: «БАС» представили новые возможности развития

25 сентября 2023, 08:52
Фото: Пресс-служба ООО "БАС"
ООО «Беспилотные авиационные системы» («БАС») занимается интеграцией беспилотных технологий в национальное воздушное пространство России. Теперь реализовать эту задачу компании будет в партнерстве с Университетом Иннополис и особой экономической зоной (ОЭЗ) «Иннополис».

На международном форуме Kazan Digital Week стороны заключили соглашение о сотрудничестве. На церемонии подписания присутствовал заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, пишет inkazan.ru.

Локомотив рынка беспилотной авиации в России — ООО «БАС» — занимается внедрением беспилотников в экономику и социальную сферу субъектов РФ. Компания была создана акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» и Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы — ведущими игроками российского рынка беспилотной авиации. После заключения трехстороннего соглашения ООО «БАС» совместно с Университетом Иннополис и ОЭЗ «Иннополис» продолжит заниматься реализацией востребованных проектов цифровой трансформации в области беспилотных авиационных систем. Инновации дадут толчок развитию потенциала всей отрасли БАС в России. В частности, сейчас строятся планы по созданию центра подготовки внешних пилотов беспилотников в Татарстане. Полеты дронов интегрируют в городскую среду и автоматизируют процесс для обеспечения полной безопасности.

Задачи новой для России отрасли прокомментировал генеральный директор компании «Беспилотные авиационные системы» Алексей Варятченко. Он отметил, что речь идет не только о разработке технологических решений, производстве оборудования и подготовке специалистов. Компания также должна позаботиться о том, чтобы эффективно внедрять беспилотники. Варятченко подчеркнул заинтересованность в совместном развитии отрасли БАС в Татарстане. При этом он обратил внимание, как важно, чтобы все наработки Иннополиса были воплощены в реальных сценариях применения беспилотной авиации в республике. В перспективе лучшие технологические продукты будут масштабированы на другие субъекты. Современный рынок нуждается в перспективных и проверенных технологиях — у Иннополиса уже есть разработки, которые могут представлять интерес для промышленного сектора. Подписанное соглашение дает возможность вывести эти готовые к внедрению разработки в производство, а далее — на федеральный уровень, заключил Алексей Варятченко.

Отмечается, что «БАС», Университет Иннополис и специалисты ОЭЗ в Татарстане будут проводить отбор и оценку инновационных технологий для производства компонентов беспилотных летательных аппаратов, навесного оборудования и оборудования наземной инфраструктуры. Основная задача состоит в том, чтобы Россия достигла технологического суверенитета в сфере беспилотной авиации.

По словам руководителя ОЭЗ «Иннополис» Рената Халимова, беспилотная авиация становится новой высокотехнологичной отраслью экономики. В этом направлении у Иннополиса есть опыт. ОЭЗ создавалась как развитая экосистема с большими возможностями для быстрого старта и масштабирования даже самых сложных проектов, в том числе — проектов в области БАС.

Как сообщил замдиректора Университета Иннополис Искандер Бариев, некоторые разработки вуза уже внедрили в серийное производство. На территории Университета работает Центр беспилотных технологий, который занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов, в том числе наземного и подводного оборудования. Вместе с ООО «БАС» и ОЭЗ «Иннополис» ученые проведут анализ рынка, создадут образовательные программы, а также подготовят нормативную базу для этой отрасли.

Условия применения беспилотников ООО «БАС» обсуждались в ходе встречи представителей компании и руководства Татарстана, которая прошла в Казани. Участники встречи также затронули вопрос о создании регионального центра ООО «Беспилотных авиационных систем» в республике.

Подпишитесь
Где дали отопление 25 сентября в Новосибирске: районы, улицы и график подключения
Сегодня, 00:03
В Турции нашли тело 32-летней сибирячки — с ней мог расправиться ухажер-иностранец
Сегодня, 06:51
Ипотека в Новосибирске после повышения ключевой ставки: мнения экспертов
Сегодня, 10:25
Выплаты пенсионерам без заявления, но не всем: кто получит прибавку к пенсии
Сегодня, 06:59
Дорожный ремонт могут не завершить в Новосибирске до первого снега
Сегодня, 04:05
День Оби предлагают учредить общественники из Новосибирска
Сегодня, 07:14