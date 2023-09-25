Беспилотные авиационные системы: «БАС» представили новые возможности развития

Задачи новой для России отрасли прокомментировал генеральный директор компании «Беспилотные авиационные системы» Алексей Варятченко. Он отметил, что речь идет не только о разработке технологических решений, производстве оборудования и подготовке специалистов. Компания также должна позаботиться о том, чтобы эффективно внедрять беспилотники. Варятченко подчеркнул заинтересованность в совместном развитии отрасли БАС в Татарстане. При этом он обратил внимание, как важно, чтобы все наработки Иннополиса были воплощены в реальных сценариях применения беспилотной авиации в республике. В перспективе лучшие технологические продукты будут масштабированы на другие субъекты. Современный рынок нуждается в перспективных и проверенных технологиях — у Иннополиса уже есть разработки, которые могут представлять интерес для промышленного сектора. Подписанное соглашение дает возможность вывести эти готовые к внедрению разработки в производство, а далее — на федеральный уровень, заключил Алексей Варятченко.