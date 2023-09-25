Беспилотные авиационные системы: «БАС» представили новые возможности развития

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На международном форуме Kazan Digital Week стороны заключили соглашение о сотрудничестве. На церемонии подписания присутствовал заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, пишет inkazan.ru.
Локомотив рынка беспилотной авиации в России — ООО «БАС» — занимается внедрением беспилотников в экономику и социальную сферу субъектов РФ. Компания была создана акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» и Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы — ведущими игроками российского рынка беспилотной авиации. После заключения трехстороннего соглашения ООО «БАС» совместно с Университетом Иннополис и ОЭЗ «Иннополис» продолжит заниматься реализацией востребованных проектов цифровой трансформации в области беспилотных авиационных систем. Инновации дадут толчок развитию потенциала всей отрасли БАС в России. В частности, сейчас строятся планы по созданию центра подготовки внешних пилотов беспилотников в Татарстане. Полеты дронов интегрируют в городскую среду и автоматизируют процесс для обеспечения полной безопасности.
Задачи новой для России отрасли прокомментировал генеральный директор компании «Беспилотные авиационные системы» Алексей Варятченко. Он отметил, что речь идет не только о разработке технологических решений, производстве оборудования и подготовке специалистов. Компания также должна позаботиться о том, чтобы эффективно внедрять беспилотники. Варятченко подчеркнул заинтересованность в совместном развитии отрасли БАС в Татарстане. При этом он обратил внимание, как важно, чтобы все наработки Иннополиса были воплощены в реальных сценариях применения беспилотной авиации в республике. В перспективе лучшие технологические продукты будут масштабированы на другие субъекты. Современный рынок нуждается в перспективных и проверенных технологиях — у Иннополиса уже есть разработки, которые могут представлять интерес для промышленного сектора. Подписанное соглашение дает возможность вывести эти готовые к внедрению разработки в производство, а далее — на федеральный уровень, заключил Алексей Варятченко.
Отмечается, что «БАС», Университет Иннополис и специалисты ОЭЗ в Татарстане будут проводить отбор и оценку инновационных технологий для производства компонентов беспилотных летательных аппаратов, навесного оборудования и оборудования наземной инфраструктуры. Основная задача состоит в том, чтобы Россия достигла технологического суверенитета в сфере беспилотной авиации.
По словам руководителя ОЭЗ «Иннополис» Рената Халимова, беспилотная авиация становится новой высокотехнологичной отраслью экономики. В этом направлении у Иннополиса есть опыт. ОЭЗ создавалась как развитая экосистема с большими возможностями для быстрого старта и масштабирования даже самых сложных проектов, в том числе — проектов в области БАС.
Как сообщил замдиректора Университета Иннополис Искандер Бариев, некоторые разработки вуза уже внедрили в серийное производство. На территории Университета работает Центр беспилотных технологий, который занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов, в том числе наземного и подводного оборудования. Вместе с ООО «БАС» и ОЭЗ «Иннополис» ученые проведут анализ рынка, создадут образовательные программы, а также подготовят нормативную базу для этой отрасли.
Условия применения беспилотников ООО «БАС» обсуждались в ходе встречи представителей компании и руководства Татарстана, которая прошла в Казани. Участники встречи также затронули вопрос о создании регионального центра ООО «Беспилотных авиационных систем» в республике.