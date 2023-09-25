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Девушка не победила в шоу

Блогер из Новосибирска Дарья Александрова назвала минусы шоу «Выжить в Дубае»

25 сентября 2023, 04:40
Фото: rutube.ru
Девушка не победила в шоу

Новосибирский блогер Дарья Александрова рассказала о шоу «Выжить в Дубае»

На проекте «Выжить в Дубае» блогер Дарья Александрова столкнулась с конфликтами, попала в команду старше себя, но все же добралась до финала.

На ТНТ закончился проект «Выжить в Дубае», о котором рассказала блогер из Новосибирска, Дарья Александрова.

Проект длился несколько месяцев и представлял собой соревнование между двумя командами: звезд и участников из народа. В течение всего времени съемок Дарья столкнулась с множеством конфликтов со своими товарищами по команде. Она также попала в коллектив, где все были старше нее, но сумела доказать, что за хрупким внешним видом скрывается сильный характер.

Один из самых сложных моментов для блогера был спор с актрисой Анной Хилькевич, что привело к тому, что к ней начали обращаться хейтеры.

В результате Дарья смогла дойти до финала шоу, где победитель получал десять миллионов рублей. Однако приз достался члену команды звезды и известному футболисту Павлу Мамаеву.

Девушка из Новосибирска дошла до финала шоу со знаменитостями «Выжить в Дубае»
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#Общество#Новосибирск#Блогер#Эмилия Губарева#Проект#Звезды#ТНТ#Выжить в Дубае#Финал#Хейтеры#Команда
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