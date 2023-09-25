Блогер из Новосибирска Дарья Александрова назвала минусы шоу «Выжить в Дубае»

Проект длился несколько месяцев и представлял собой соревнование между двумя командами: звезд и участников из народа. В течение всего времени съемок Дарья столкнулась с множеством конфликтов со своими товарищами по команде. Она также попала в коллектив, где все были старше нее, но сумела доказать, что за хрупким внешним видом скрывается сильный характер.