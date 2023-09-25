День Оби предлагают учредить общественники из Новосибирска

Председатель комитета по транспорту Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко заявил о поддержке инициативы активистов. Он сообщил о готовности в ближайшее время обсудить этот вопрос с коллегами по профильному комитету, а позже вынести его на обсуждении сессии регионального парламента.