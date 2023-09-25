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Обь считается одной из самых загрязненных рек России

День Оби предлагают учредить общественники из Новосибирска

25 сентября 2023, 07:14
Фото: atas.info
Обь считается одной из самых загрязненных рек России
Новый официальный праздник позволит улучшить экологическую обстановку на берегах одной из главных водных артерий Сибири, считают авторы инициативы

Официальный праздник «День Оби» предлагают учредить активисты из общественной организации «Сибирское экологическое сотрудничество». По словам координатора организации Владимира Кириллова, Обь — одна из самых загрязненных рек в России, что требует пристального внимания к ее состоянию от всех государственных и общественных структур. Новая памятная дата помогла бы активизировать эти усилия.

«Установить единый день уборки реки Обь и ее притоков, попытаться применить именно административный ресурс, чтобы облегчить работу волонтеров», — заявил Кириллов в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.

Кроме того, считает Владимир Кириллов, решение об учреждении такого праздника привлекло бы внимание к необходимости развития туристической и транспортной речной инфраструктуры.

Председатель комитета по транспорту Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко заявил о поддержке инициативы активистов. Он сообщил о готовности в ближайшее время обсудить этот вопрос с коллегами по профильному комитету, а позже вынести его на обсуждении сессии регионального парламента.

Праздновать День Оби общественники предлагают в первые или вторые выходные дни сентября.

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#Экология#Новосибирск#Праздник#Река Обь
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