День Оби предлагают учредить общественники из Новосибирска

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Официальный праздник «День Оби» предлагают учредить активисты из общественной организации «Сибирское экологическое сотрудничество». По словам координатора организации Владимира Кириллова, Обь — одна из самых загрязненных рек в России, что требует пристального внимания к ее состоянию от всех государственных и общественных структур. Новая памятная дата помогла бы активизировать эти усилия.
«Установить единый день уборки реки Обь и ее притоков, попытаться применить именно административный ресурс, чтобы облегчить работу волонтеров», — заявил Кириллов в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.
Кроме того, считает Владимир Кириллов, решение об учреждении такого праздника привлекло бы внимание к необходимости развития туристической и транспортной речной инфраструктуры.
Председатель комитета по транспорту Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко заявил о поддержке инициативы активистов. Он сообщил о готовности в ближайшее время обсудить этот вопрос с коллегами по профильному комитету, а позже вынести его на обсуждении сессии регионального парламента.
Праздновать День Оби общественники предлагают в первые или вторые выходные дни сентября.