Дорожный ремонт могут не завершить в Новосибирске до первого снега

В прошлом году подрядчики сорвали сроки ремонта основных городских магистралей, и асфальт на них укладывали уже в ноябре, под снегом. Темпы дорожного ремонта в Новосибирске не раз критиковал губернатор и даже грозил лишением федерального финансирования. Однако эти угрозы так и не были воплощены в жизнь.