Дорожный ремонт могут не завершить в Новосибирске до первого снега

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в понедельник, 25 сентября, в рамках программы «Безопасные качественные дороги» завершены работы на 19 из 23 запланированных участков, полностью сдано 17 отрезков. По «губернаторской» программе 32 объекта завершены, еще на пяти идут работы.
Не завершены ремонтные работы на городских тротуарах — 23 участка еще в разных стадиях реконструкции.
По словам глава муниципалитета, отставание «никак не связано с асфальтобетонными работами». Между тем, сроков полного завершения дорожного ремонта Анатолий Локоть не назвал.
В прошлом году подрядчики сорвали сроки ремонта основных городских магистралей, и асфальт на них укладывали уже в ноябре, под снегом. Темпы дорожного ремонта в Новосибирске не раз критиковал губернатор и даже грозил лишением федерального финансирования. Однако эти угрозы так и не были воплощены в жизнь.