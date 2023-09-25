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Published Сегодня, 04:05

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Updated Сегодня, 04:07

Каждый год ремонт дорог в Новосибирске завершают позднее намеченных сроков

Дорожный ремонт могут не завершить в Новосибирске до первого снега

25 сентября 2023, 04:05
Фото: 1MI
Каждый год ремонт дорог в Новосибирске завершают позднее намеченных сроков
Ремонт городских автомагистралей идет медленнее, чем планировалось. Возможно, асфальт снова будут класть под снегом, как в прошлые годы

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в понедельник, 25 сентября, в рамках программы «Безопасные качественные дороги» завершены работы на 19 из 23 запланированных участков, полностью сдано 17 отрезков. По «губернаторской» программе 32 объекта завершены, еще на пяти идут работы.

Не завершены ремонтные работы на городских тротуарах — 23 участка еще в разных стадиях реконструкции.

По словам глава муниципалитета, отставание «никак не связано с асфальтобетонными работами». Между тем, сроков полного завершения дорожного ремонта Анатолий Локоть не назвал.

В прошлом году подрядчики сорвали сроки ремонта основных городских магистралей, и асфальт на них укладывали уже в ноябре, под снегом. Темпы дорожного ремонта в Новосибирске не раз критиковал губернатор и даже грозил лишением федерального финансирования. Однако эти угрозы так и не были воплощены в жизнь.

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#Новосибирск#Дороги#Ремонт#Отставание
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