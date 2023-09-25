Ипотека в Новосибирске после повышения ключевой ставки: мнения экспертов

В Новосибирске в 2023 году рынок новостроек показал взрывной рост. По словам независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, в текущем году продажи самые рекордные за последние восемь лет. А август 2023 стал самым успешным месяцем, начиная с декабря 2014 года. При этом люди не рассматривают новостройки, как инструмент для инвестиций, это всего лишь способ сохранения денег, считает Николаев. Повышение ключевой ставки Центробанком и обещание с 1 октября ужесточить условия ипотечных кредитов стало одним из основным факторов, который повлиял на решение новосибирцев спешно покупать квартиры.