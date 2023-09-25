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Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

В течение месяца новосибирцев ожидают дожди и снег

Когда доставать тёплые вещи: прогноз погоды на октябрь 2023

25 сентября 2023, 05:43
Фото: Павел Мирошников / VK
В течение месяца новосибирцев ожидают дожди и снег

Прогноз погоды на октябрь составили в Новосибирске

Даже во второй осенний месяц новосибирцы могут застать тепло до +20 градусов. Также в октябре ожидаются дожди и снег. Как будет меняться погода — в материале Atas.Info.

По данным портала Gismeteo, октябрь начнётся с мягкой погоды. Температура воздуха в первый день составить +11 градусов, ночью +3 градуса. На улице будет сухо, ожидается небольшая облачность.

В период до 10 октября температура воздуха будет колебаться от +15 до +20 градусов днём, и до +11 градусов ночью. В первой трети месяца ожидаются обильные дожди. Больше всего осадков придётся на 4 октября — до 4,9 мм. Также дождь ожидается 2, 5-6 и 8-14 числа. Ветер в среднем будет дуть со скоростью до 6 метров в секунду.

С середины октября начнётся похолодание. Первые заморозки наступят ночью 15 октября — температура воздуха упадёт до -2 градусов. Вплоть до 22 октября днём будет прохладно — от 0 до -2 градусов. При этом 16 числа ожидается мокрый снег. Он также будет падать в последующие дни, до 19 октября.

23 октября потеплеет до +3 градусов. Это будет единственный безоблачный день в этом месяце, осадков не ожидается. Затем — снова начнёт холодать. По данным метеосервиса, в последние выходные месяца 28–29 октября прольются дожди, после чего температура воздуха начнёт постепенно падать.

30-31 октября обещают похолодание до 0 градусов. С начала ноября наступят сильные заморозки — до -7…-10 градусов. Выпадет снег.

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