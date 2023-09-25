Когда доставать тёплые вещи: прогноз погоды на октябрь 2023

В период до 10 октября температура воздуха будет колебаться от +15 до +20 градусов днём, и до +11 градусов ночью. В первой трети месяца ожидаются обильные дожди. Больше всего осадков придётся на 4 октября — до 4,9 мм. Также дождь ожидается 2, 5-6 и 8-14 числа. Ветер в среднем будет дуть со скоростью до 6 метров в секунду.