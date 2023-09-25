Кому не дали отопление в Новосибирске 25 сентября — список адресов

В Новосибирске с 25 сентября включили отопление в жилых домах

Тепло в жилые дома Новосибирска начали подавать утром 25 сентября: процесс подключения будет проходить в несколько этапов, чтобы к концу недели все дома города были полностью подключены к системе отопления.