Кому не дали отопление в Новосибирске 25 сентября — список адресов

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В Новосибирске с 21 сентября начался отопительный сезон. Первыми подключили социальные объекты — детсады, школы, больницы. 25 сентября начали подавать тепло в жилые дома.
Предварительно управляющие компании разместили объявления о начале отопительного сезона в подъездах жилых домов и указали номера телефонов ЖЭУ для экстренных случаев.
Подача тепла проходит поэтапно. Подключение жилых домов будет происходить с 25 по 27 сентября. В конце недели отопление появится во всех домах Новосибирска.
«Сибирская генерирующая компания» опубликовала список улиц, на которых первыми начнут получать тепло. По информации СКГ, 25 и 26 сентября будут подключены дома на следующих улицах:
— ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Планировочная, ул. Путевая, часть ул. Котовского, ул. Блюхера (нечетная сторона), ул. Выставочная, ул. Пермитина, поселок Восточный, ул. 1-я и 2-я Чулымская, Ясный Берег;
— ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Прибрежная, Чернышевский спуск, ул. Владимировская, ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Чаплыгина от ул. Серебренниковская; ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская от Красного проспекта до ул. Каменской;
— ТЭЦ-3: часть Троллейного жилого района, ул. Янтарная, ул. Связистов, ул. Филатова, ул. Халтурина, ул. Фасадная, ул. Забалуева, Западный жилмассив, ул. Палласа, часть Затулинского жилого района, ул. Петухова от ул. Палласа до ул. Громова, ул. Беловежская;
— ТЭЦ-4: ул. Новая Заря, ул. Олеко Дундича, ул. Учительская, ул. Народная, ул. Б. Хмельницкого, ул. Магаданская, ул. Катодная, ул. Минина, ул. Аэропорт, ул. Даргомыжского, ул. Северная, Красный проспект, ул. Дунаевского, ул. Пятницкого, жилая зона по ул. Ковальчук до пл. Калинина, ул. Рассветная, ул. Красных Зорь, ул. Курчатова, ул. Земнухова, 5-й микрорайон 1-я очередь, ул. Мясниковой;
— ТЭЦ-5: ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Выборная, ул. Вилюйская, ул. Рябиновая, ул. Ключ-Камышенское плато, ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Т. Снежиной, В. Потылицына, Куприна, ул. Есенина, ул. Доватора, Гусинобродское шоссе, ул. Толбухина, ул. Карбышева, ул. Липецкая.
Подробнее о подключении тепла в дома с 27 по 28 и 29–30 сентября, вы можете узнать по ссылке.