На сколько повысят пенсии пенсионерам в России в 2024 году: стал известен бюджет СФР

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Как пишет издание «КоммерсантЪ», в 2024 году бюджет Социального фонда составит 16,2 трлн руб. Подобную сумму потратят на социальные выплаты, в том числе около 10 трлн рублей на пенсии неработающим пенсионерам.
А недавно Минтруд РФ предложил продумать индексацию страховых пенсий на трехлетку. Ожидается, что в течение этого времени выплаты будут увеличиваться на 6,8%. Это указано в документе ПФР, пишет РБК.
Повышение пройдет следующим образом:
— с 1 января 2023 года на 6,8% (пенсия будет равна 22 174 руб.);
— с 1 января 2024 года на 6,1% (пенсия составит 23 390 руб.);
— с 1 февраля 2025 года на 4% и с 1 апреля 2025 года на 3,6%.
Также вырастет фиксированная выплата к пенсии.
Стоит отметить, в Министерстве труда считают, что за три года сократиться и число пенсионеров в стране. Это связано с увеличением пенсионного возраста. По оценке ведомства, количество снизится на полмиллиона человек — с 38,23 млн в 2023 году до 37,73 млн в 2025 году.
Страховая пенсия — это ежемесячная выплата людям по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца и детям-сиротам до 18 лет или тем, кто обучается очно до 23 лет. Она назначается пожилым россиянам, которые уже не работают и накопили нужный трудовой стаж.
Пенсию им рассчитывают по накопленным баллам. Один балл в 2023 году равен 123,77 ₽. За год можно заработать максимум 10.
Для работающих пенсионеров не предусмотрена индексация с 2016 года. Им делают перерасчет на основе накопленных пенсионных коэффициентов за предыдущий год. Это происходит ежегодно 1 августа.
Военные получают сумму исходя из довольствия. Предполагается, что с 1 октября 2023 года будет произведена индексация на 10,5%.
Для инвалидов пенсию подняли на 3,3% в апреле. Размер пенсии в данном случае зависит от группы инвалидности.