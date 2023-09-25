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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

На сколько повысят пенсии пенсионерам в России в 2024 году: назван бюджет СФР

На сколько повысят пенсии пенсионерам в России в 2024 году: стал известен бюджет СФР

25 сентября 2023, 12:04
Фото: Midjourney

На сколько повысят пенсии пенсионерам в России в 2024 году: назван бюджет СФР

Российским пенсионерам поднимут пенсии на 7,5% в 2024 году. Такую индексацию одобрило правительство после обсуждения проекта бюджета СФР.

Даты и размеры индексации пенсий до 2025 года

Как пишет издание «КоммерсантЪ», в 2024 году бюджет Социального фонда составит 16,2 трлн руб. Подобную сумму потратят на социальные выплаты, в том числе около 10 трлн рублей на пенсии неработающим пенсионерам.

А недавно Минтруд РФ предложил продумать индексацию страховых пенсий на трехлетку. Ожидается, что в течение этого времени выплаты будут увеличиваться на 6,8%. Это указано в документе ПФР, пишет РБК.

Повышение пройдет следующим образом:

— с 1 января 2023 года на 6,8% (пенсия будет равна 22 174 руб.);

— с 1 января 2024 года на 6,1% (пенсия составит 23 390 руб.);

— с 1 февраля 2025 года на 4% и с 1 апреля 2025 года на 3,6%.

Также вырастет фиксированная выплата к пенсии.

Стоит отметить, в Министерстве труда считают, что за три года сократиться и число пенсионеров в стране. Это связано с увеличением пенсионного возраста. По оценке ведомства, количество снизится на полмиллиона человек — с 38,23 млн в 2023 году до 37,73 млн в 2025 году.

Правила повышения пенсий разным категориям пенсионеров

Страховая пенсия — это ежемесячная выплата людям по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца и детям-сиротам до 18 лет или тем, кто обучается очно до 23 лет. Она назначается пожилым россиянам, которые уже не работают и накопили нужный трудовой стаж.

Пенсию им рассчитывают по накопленным баллам. Один балл в 2023 году равен 123,77 ₽. За год можно заработать максимум 10.

Для работающих пенсионеров не предусмотрена индексация с 2016 года. Им делают перерасчет на основе накопленных пенсионных коэффициентов за предыдущий год. Это происходит ежегодно 1 августа.

Военные получают сумму исходя из довольствия. Предполагается, что с 1 октября 2023 года будет произведена индексация на 10,5%.

Для инвалидов пенсию подняли на 3,3% в апреле. Размер пенсии в данном случае зависит от группы инвалидности.

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