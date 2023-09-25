На сколько повысят пенсии пенсионерам в России в 2024 году: стал известен бюджет СФР

Стоит отметить, в Министерстве труда считают, что за три года сократиться и число пенсионеров в стране. Это связано с увеличением пенсионного возраста. По оценке ведомства, количество снизится на полмиллиона человек — с 38,23 млн в 2023 году до 37,73 млн в 2025 году.