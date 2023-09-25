Нападение с расовым подтекстом: новосибирцы налетели на якутянку из-за ее внешности

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Published Сегодня, 01:53
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В центре Новосибирска произошел инцидент, когда на жительницу Якутии напали двое мужчин и одна женщина. Пострадавшая считает, что причиной нападения стала ее азиатская внешность.
Инцидент произошел ночью 23 сентября, когда девушка гуляла по центру города со знакомым. Внезапно, на них напала компания. Они начали избивать и оскорблять якутскую жительницу, а также пытались задушить ее спутника.
После происшествия, женщина обратилась в полицию и написала заявление. Сейчас проводится проверка данного случая в Главном управлении МВД по Новосибирской области.