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Девушку избили

Нападение с расовым подтекстом: новосибирцы налетели на якутянку из-за ее внешности

25 сентября 2023, 01:53
Фото: 1MI
Девушку избили

На якутянку в Новосибирске напала компания мужчин из-за внешности

Жительница Якутии стала жертвой нападения в Новосибирске со стороны компании мужчин, предположительно из-за ее азиатской внешности.

В центре Новосибирска произошел инцидент, когда на жительницу Якутии напали двое мужчин и одна женщина. Пострадавшая считает, что причиной нападения стала ее азиатская внешность.

Инцидент произошел ночью 23 сентября, когда девушка гуляла по центру города со знакомым. Внезапно, на них напала компания. Они начали избивать и оскорблять якутскую жительницу, а также пытались задушить ее спутника.

После происшествия, женщина обратилась в полицию и написала заявление. Сейчас проводится проверка данного случая в Главном управлении МВД по Новосибирской области.

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