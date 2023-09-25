Новосибирцы увидят в небе метеорный поток Дракониды — когда и где загадывать желание

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Published Сегодня, 03:42
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«Родоначальницей потока является комета Джакобини — Циннера, открытая в 1900 году. Именно твердые частички хвоста этой кометы каждый год, в начале октября попадая в атмосферу нашей планеты, рождают метеоры, увидеть которые — мечта каждого наблюдателя. При этом Дракониды — непродолжительный поток и его можно увидеть только с 6 по 10 октября», — рассказал сотрудник Новосибирского планетария Олег Кашин корреспонденту Atas.info.
Максимум потока придется на 9 октября и его не стоит пропускать. Иногда глазу наблюдателя предстает целый фейерверк. Так, в ночь с 9 на 10 октября 1933 года наблюдался один из самых впечатляющих в ХХ веке «звездных дождей», в ходе которого можно было насчитать свыше 400 метеоров в минуту.
Однако готовиться к событию нужно заранее. Новосибирцы смогут увидеть метеорный поток вечером 9 октября, после 20. 00 по местному времени. Именно тогда стемнеет, а созвездие Дракона будет высоко. Но место наблюдения должно быть открыто в северном направлении и находиться подальше от источников искусственного освещения.
При этом после двух часов ночи взойдет Луна и своим отраженным светом невольно затмит «падающие звезды». На сами метеоры будет богата только первая половина ночи из-за снижения точки радианта к горизонту. Поэтому сибиряки должны «ловить момент» и успеть к захватывающему зрелищу.