Новосибирцы увидят в небе метеорный поток Дракониды — когда и где загадывать желание

Максимум потока придется на 9 октября и его не стоит пропускать. Иногда глазу наблюдателя предстает целый фейерверк. Так, в ночь с 9 на 10 октября 1933 года наблюдался один из самых впечатляющих в ХХ веке «звездных дождей», в ходе которого можно было насчитать свыше 400 метеоров в минуту.