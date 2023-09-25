Первый снег выпал в Новосибирской области 25 сентября — ФОТО снегопада

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Первые признаки зимы появились в Новосибирской области, фотографии прислали в редакцию Атас.инфо читатели. Снег выпал в Тогучинском районе — в Тогучине. Правда, пока только мокрый. Он моментально таял на земле.
По данным синоптиков, на неделе в Новосибирске и области ожидаются дожди, а в отдельных районах области возможен небольшой дождь со снегом.
По прогнозу Gismeteo, сегодня в Новосибирске возможен мокрый снег. Согласно прогнозу сайта «Яндекс.Погода», снегопад в городе стоит ожидать только в конце октября.
Стоит отметить, что это не первый случай снегопада в Сибири. Снег уже падал в Красноярске и Томске.