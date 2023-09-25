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Снег в регионе

Первый снег выпал в Новосибирской области 25 сентября — ФОТО снегопада

25 сентября 2023, 06:00
Фото: Читатели atas.info
Снег в регионе

Первый снег выпал в Новосибирской области 25 сентября

В Новосибирской области днем 25 сентября пошёл первый снег. В понедельник снегопад смешивается с дождём и тает на земле.

Первые признаки зимы появились в Новосибирской области, фотографии прислали в редакцию Атас.инфо читатели. Снег выпал в Тогучинском районе — в Тогучине. Правда, пока только мокрый. Он моментально таял на земле.

По данным синоптиков, на неделе в Новосибирске и области ожидаются дожди, а в отдельных районах области возможен небольшой дождь со снегом.

По прогнозу Gismeteo, сегодня в Новосибирске возможен мокрый снег. Согласно прогнозу сайта «Яндекс.Погода», снегопад в городе стоит ожидать только в конце октября.

Стоит отметить, что это не первый случай снегопада в Сибири. Снег уже падал в Красноярске и Томске.

Фото: Читатели atas.info
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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Снег#Эмилия Губарева#Мокрый снег
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