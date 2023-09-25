Под Новосибирском стая енотовидных собак атакует жителей деревни Суздалка

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
Жители деревни Суздалка под Новосибирском беспокоятся из-за стаи собак, похожих на енотов. Об этом сообщает местная газета «Сельская правда». Впервые эти собаки были замечены в марте этого года. Одна из женщин получила укус, после чего ветеринары выявили у животного бешенство. В связи с этим в деревне объявили карантин и провели проверки всех животных.
Также отмечается, что стая собак причинила вред нескольким другим жителям деревни. Например, они вырыли подкопы к клеткам с цыплятами и похитили их. Также они утащили 20 бройлеров из курятника. Предполагается, что эти собаки обитают на овчарне рядом со свалкой.
Инспектор по охране животного мира рассказал, что существует разрешение на отстрел пушных видов животных, в том числе и на этих собак. Это поможет уменьшить их количество. Однако отмечается, что эти собаки очень хитрые.