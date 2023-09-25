Под Новосибирском стая енотовидных собак атакует жителей деревни Суздалка

Жители деревни Суздалка под Новосибирском беспокоятся из-за стаи собак, похожих на енотов. Об этом сообщает местная газета «Сельская правда». Впервые эти собаки были замечены в марте этого года. Одна из женщин получила укус, после чего ветеринары выявили у животного бешенство. В связи с этим в деревне объявили карантин и провели проверки всех животных.