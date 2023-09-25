atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:19

Published Сегодня, 03:19

Modified Сегодня, 03:21

Updated Сегодня, 03:21

Собак боятся люди

Под Новосибирском стая енотовидных собак атакует жителей деревни Суздалка

25 сентября 2023, 03:19
Фото: Midjourney
Собак боятся люди
Атаки и кражи домашних животных со стороны стаи енотовидных собак беспокоят жителей деревни Суздалка под Новосибирском.

Жители деревни Суздалка под Новосибирском беспокоятся из-за стаи собак, похожих на енотов. Об этом сообщает местная газета «Сельская правда». Впервые эти собаки были замечены в марте этого года. Одна из женщин получила укус, после чего ветеринары выявили у животного бешенство. В связи с этим в деревне объявили карантин и провели проверки всех животных.

Также отмечается, что стая собак причинила вред нескольким другим жителям деревни. Например, они вырыли подкопы к клеткам с цыплятами и похитили их. Также они утащили 20 бройлеров из курятника. Предполагается, что эти собаки обитают на овчарне рядом со свалкой.

Инспектор по охране животного мира рассказал, что существует разрешение на отстрел пушных видов животных, в том числе и на этих собак. Это поможет уменьшить их количество. Однако отмечается, что эти собаки очень хитрые.

Бешеная енотовидная собака покусала человека под Новосибирском – введен карантин
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске собака на самовыгуле разодрала руку 14-летней школьницеРосгвардейцы спасли девушек от агрессивной стаи собак под НовосибирскомВ Новосибирске запретят выгул крупных собак без намордника
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Собака#Собаки#Бешенство#Эмилия Губарева#Стая
Подпишитесь
Где дали отопление 25 сентября в Новосибирске: районы, улицы и график подключения
Сегодня, 00:03
Юлия Колмакова из Новосибирска попала в финал «Мисс Россия» и сделала горячие фото
Сегодня, 01:28
Перекупщики продают билеты на матчи ХК «Сибирь» в Новосибирске в два раза дороже
Сегодня, 02:46
Глава молодежного центра в Искитиме уволился после отказа пройти тест на наркотики
Вчера, 08:56
Заморозки до -1 ℃ ударят по Новосибирску — неделю будут лить дожди
Сегодня, 01:34
Первое осеннее суперлуние увидят новосибирцы в ночь на 30 сентября
Сегодня, 01:40