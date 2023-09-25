Привычки россиян, которые удивляют и раздражают жителей других стран

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Одной из таких особенностей является эмоциональность в разговорах, пишет RuNews24.Ru. Жители южных регионов Италии также славятся своей экспрессивностью. Однако именно в России эту черту отмечает большинство иностранцев, особенно в странах Азии и Скандинавии, где повышение голоса считается неприемлемым.
Россияне также известны своей верой в приметы и суеверия. Кроме того, россияне придерживаются традиций и примет каждый день, что часто кажется странным иностранцам.
В отличие от других стран, где тосты ограничиваются краткостью, русские предпочитают говорить длинные тосты с пожеланиями, историями и анекдотами. Хороший тост считается таким, который заканчивается ёмкой фразой, обозначающей за что поднят бокал.
Российские праздники также могут быть непонятны для иностранцев. Например, православная церковь отмечает Рождество по юлианскому календарю, что вызывает некоторую путаницу. Кроме того, понять сходу, что такое Старый Новый год, также может быть сложно для иностранца.
Прикосновения и объятия в русской культуре также могут вызывать недоумение у иностранцев. Во многих странах прикосновения или объятия считаются неприемлемыми в общении с незнакомыми людьми.
Еще одной особенностью российской культуры является внимание к своему внешнему виду. Россияне, в отличие от жителей Западной Европы, всегда стараются быть красивыми и эффектными, независимо от погоды или повода для выхода из дома.
В российских домах принято ходить в тапочках, в то время как в США и некоторых европейских странах уличную обувь не снимают. Это связано с различными традициями и климатом.
Гендерные стереотипы также представляют особенность российской культуры. В русскоязычной среде обсуждается, кто должен платить за ужин или мыть посуду. В западных странах такие вопросы не возникают.
Русское застолье — это отдельный вид досуга, который имеет свою церемонию и этикет. Для иностранцев оно может показаться странным и вызвать неловкость.
И, наконец, признание своих ошибок. В азиатской культуре извинение может рассматриваться как потеря лица, что звучит странно для иностранца. А россияне, наоборот, часто публично признают свою неправоту и извиняются за это.