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Дети болеют ОРВИ

Рост ОРВИ. В Новосибирске на карантин закрыли детсады и классы в школах

25 сентября 2023, 03:46
Фото: 1MI
Дети болеют ОРВИ

В Новосибирске на карантин закрыли 24 группы в детсадах и 8 классов в школах

На карантин закрыли десятки групп в детсадах и классы в школах Новосибирска, о чем стало известно во время оперативного совещания в правительстве 25 сентября 2023.

Как доложил губернатору мэр Новосибирска Анатолий Локоть, из-за роста ОРВИ в 19 детсадах оказались закрыты на карантин 24 группы и 8 классов в 6 школах.

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов также отметил, что за неделю количество случаев заболевания ОРВИ составило — 26 995 случаев. Гриппа в регионе не зафиксировано. В настоящий момент медики ждут вакцину от гриппа, так как в области активно продолжается вакцинация от этой болезни.

Кроме того, в Новосибирской области за последние сутки было 9 случаев заражения коронавирусом. В больницах ввели масочный режим.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#ОРВИ#Грипп#Эмилия Губарева
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