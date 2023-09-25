Рост ОРВИ. В Новосибирске на карантин закрыли детсады и классы в школах

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов также отметил, что за неделю количество случаев заболевания ОРВИ составило — 26 995 случаев. Гриппа в регионе не зафиксировано. В настоящий момент медики ждут вакцину от гриппа, так как в области активно продолжается вакцинация от этой болезни.