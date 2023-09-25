Рост ОРВИ. В Новосибирске на карантин закрыли детсады и классы в школах

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Как доложил губернатору мэр Новосибирска Анатолий Локоть, из-за роста ОРВИ в 19 детсадах оказались закрыты на карантин 24 группы и 8 классов в 6 школах.
Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов также отметил, что за неделю количество случаев заболевания ОРВИ составило — 26 995 случаев. Гриппа в регионе не зафиксировано. В настоящий момент медики ждут вакцину от гриппа, так как в области активно продолжается вакцинация от этой болезни.
Кроме того, в Новосибирской области за последние сутки было 9 случаев заражения коронавирусом. В больницах ввели масочный режим.