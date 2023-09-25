РПЦ предложила снизить срок легальный абортов в Новосибирске

Заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина уточнила, что за последние шесть лет количество проведенных абортов в Новосибирской области сократилось. Она добавила, что это говорит о более ответственном подходе женщин к своему репродуктивному здоровью и о том, что профилактика абортов является важным элементом повышения рождаемости, осуществляемым системой здравоохранения. Акушер-гинеколог всегда проводит беседу с женщинами, решившимся на аборт, чтобы понять причины их выбора.