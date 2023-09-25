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Допустимый срок абортов предложили сократить

РПЦ предложила снизить срок легальный абортов в Новосибирске

25 сентября 2023, 03:06
Фото: 1MI
Допустимый срок абортов предложили сократить

В Новосибирске РПЦ предложила снизить срок прерывания беременности

Русская православная церковь предлагает снизить разрешенный срок прерывания беременности в России с 12 до 8 недель.

На Всероссийском форуме Всемирного русского народного собора в Новосибирске представитель Русской православной церкви (РПЦ) Федор Лукьянов выступил с инициативой о сокращении разрешенного срока прерывания беременности в России с 12 до 8 недель.

Он отметил, что это первый этап для получения контроля над медикаментозными абортами и предотвращения неконтролируемого потребления препаратов для химических абортов, пишет ТАСС. Лукьянов также отметил, что в Германии разрешенный срок составляет до 8 недель.

Заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина уточнила, что за последние шесть лет количество проведенных абортов в Новосибирской области сократилось. Она добавила, что это говорит о более ответственном подходе женщин к своему репродуктивному здоровью и о том, что профилактика абортов является важным элементом повышения рождаемости, осуществляемым системой здравоохранения. Акушер-гинеколог всегда проводит беседу с женщинами, решившимся на аборт, чтобы понять причины их выбора.

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#Новосибирск#Беременные#Эмилия Губарева#Рождаемость#РПЦ#Аборт
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