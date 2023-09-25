Самолет из Сочи не смог сесть в Омске и вновь полетел в Новосибирск

Также задержался самолет «Уральских авиалиний», который летел из Москвы. По онлайн-табло омского аэропорта видно, что в данный момент проводится разбор багажа. Рейс от «Сибири» (S7) из Домодедово также прибыл в Омск позже запланированного времени, в 07:24 вместо 05:45.