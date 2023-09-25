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Самолет сел в Новосибирске

Самолет из Сочи не смог сесть в Омске и вновь полетел в Новосибирск

25 сентября 2023, 05:31
Фото: 1MI
Самолет сел в Новосибирске
Из-за сильного тумана, летевшие в Омск самолеты были вынуждены приземлиться в Новосибирске, задержка составила несколько часов.

Сегодня утром, 25 сентября, самолеты из Санкт-Петербурга и Сочи, которые направлялись в Омск, были вынуждены приземлиться в Новосибирске из-за плотного тумана над Омском.

Рейсы перенаправили в аэропорт Толмачево в Новосибирске. Самолет из Сочи должен был приземлиться в Омске в 05:55, однако пассажиры приземлились только в 09:03 по местному времени.

Пассажиры рейса из Санкт-Петербурга также приземлились в Новосибирске, но уже в 08:49 по новосибирскому времени. Перевозкой занимались авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот».

Также задержался самолет «Уральских авиалиний», который летел из Москвы. По онлайн-табло омского аэропорта видно, что в данный момент проводится разбор багажа. Рейс от «Сибири» (S7) из Домодедово также прибыл в Омск позже запланированного времени, в 07:24 вместо 05:45.

Напомним, что ранее летевший в Омск самолет из Сочи экстренно приземлился в поле Новосибирской области.

Раскрыта история крушения первого пассажирского самолета в Новосибирске
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