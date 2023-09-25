В Новосибирске предлагают пустить речной транспорт между новыми микрорайонами

Новые маршруты пассажирского речного транспорта предлагают запустить между новыми прибрежными микрорайонами и речным вокзалом в Новосибирске. Как считает директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий, подобные маршруты были бы востребованы жителями таких жилмассивов, как «Ясный берег», «Европейский берег», крупного микрорайона, который сейчас формируется в районе Чернышевского спуска.