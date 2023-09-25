atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Берега Оби в Новосибирске активно застраивают жилыми домами

В Новосибирске предлагают пустить речной транспорт между новыми микрорайонами

25 сентября 2023, 07:42
Фото: atas.info
Берега Оби в Новосибирске активно застраивают жилыми домами
Развитие речного сообщения на Оби связывают с понуждением застройщиков прибрежных жилмассивов обустраивать необходимую причальную инфраструктуру

Новые маршруты пассажирского речного транспорта предлагают запустить между новыми прибрежными микрорайонами и речным вокзалом в Новосибирске. Как считает директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий, подобные маршруты были бы востребованы жителями таких жилмассивов, как «Ясный берег», «Европейский берег», крупного микрорайона, который сейчас формируется в районе Чернышевского спуска.

«Нужно предусматривать для застройщиков, которые создают новые прибрежные микрорайоны, в проектной документации строительство небольших причалов, чтобы суда могли туда подходить», — заявил Каракоцкий в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.

Развитие подобных маршрутов требует поступления новых судов. Пока региональная ассоциация судовладельцев предлагает властям участвовать в приобретении как минимум одного пассажирского судна до 2026 года, чтобы обслуживать эти внутригородские маршруты.

Между тем, по словам председателя комитета по транспорту Законодательного собрания Новосибирской области Валерия Ильенко, в настоящий момент развитие таких маршрутов не рассматривается. Появление подобных речных направлений, считает Ильенко, возможно только при совместной заинтересованности регионального министерства транспорта, мэрии Новосибирска и застройщиков.

Ранее мы рассказывали о том, что общественники предлагают официально учредить новый праздник — День Оби.

Читайте также:
У Димитровского моста в Новосибирске построили дома Прибрежного микрорайонаНовосибирская прокуратура поймала «Метро МиР» на сбросе сточных вод в ОбьШтормовое предупреждение: новосибирцам сообщили о критическом обмелении реки Обь
#Транспорт#Новосибирск#Застройка#Пассажиры#Река Обь
Подпишитесь
Кому не дали отопление в Новосибирске 25 сентября — список адресов
Сегодня, 08:15
В Турции нашли тело 32-летней сибирячки — с ней мог расправиться ухажер-иностранец
Сегодня, 06:51
Перекупщики продают билеты на матчи ХК «Сибирь» в Новосибирске в два раза дороже
Сегодня, 02:46
Выплаты пенсионерам без заявления, но не всем: кто получит прибавку к пенсии
Сегодня, 06:59
Дорожный ремонт могут не завершить в Новосибирске до первого снега
Сегодня, 04:05
Масочный режим ввели в больницах Новосибирска, сообщил министр здравоохранения
Сегодня, 04:07