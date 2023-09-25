В Новосибирске предлагают пустить речной транспорт между новыми микрорайонами

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Новые маршруты пассажирского речного транспорта предлагают запустить между новыми прибрежными микрорайонами и речным вокзалом в Новосибирске. Как считает директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий, подобные маршруты были бы востребованы жителями таких жилмассивов, как «Ясный берег», «Европейский берег», крупного микрорайона, который сейчас формируется в районе Чернышевского спуска.
«Нужно предусматривать для застройщиков, которые создают новые прибрежные микрорайоны, в проектной документации строительство небольших причалов, чтобы суда могли туда подходить», — заявил Каракоцкий в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.
Развитие подобных маршрутов требует поступления новых судов. Пока региональная ассоциация судовладельцев предлагает властям участвовать в приобретении как минимум одного пассажирского судна до 2026 года, чтобы обслуживать эти внутригородские маршруты.
Между тем, по словам председателя комитета по транспорту Законодательного собрания Новосибирской области Валерия Ильенко, в настоящий момент развитие таких маршрутов не рассматривается. Появление подобных речных направлений, считает Ильенко, возможно только при совместной заинтересованности регионального министерства транспорта, мэрии Новосибирска и застройщиков.
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