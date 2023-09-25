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Военные задержали диверсанта

В Новосибирске военные задержали сторонника украинской террористической организации

25 сентября 2023, 05:05
Фото: 1MI
Военные задержали диверсанта

В Новосибирске военные задержали члена украинской террористической организации

В Новосибирске задержали диверсанта, который признался в поджоге помещения и состоянии в террористической организации «Легион Свобода России», дело возбуждено по статье «Диверсия».

Вечером 23 сентября на военной базе в Новосибирске был задержан незнакомый мужчина. Во время допроса он признался, что является членом организации «Легион Свободы России»* и признал свою причастность к поджогу одного из помещений рядом с железной дорогой. Об этом сообщили в телеграмм-канале «База».

Задержанный признал, что в ночь на 11 сентября поджег помещение ППС на перегоне между станциями Иня-Восточная и Мочище Западно-Сибирской железной дороги. Он утверждал, что действовал безвозмездно в интересах организации и получал указания через телеграмм.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Диверсия». В настоящее время он находится под стражей.

*В марте 2023 года Верховный суд РФ классифицировал «Легион Свободы России» как террористическую организацию.

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#Новосибирск#Терроризм#Эмилия Губарева
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