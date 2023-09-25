В Новосибирске военные задержали сторонника украинской террористической организации

Вечером 23 сентября на военной базе в Новосибирске был задержан незнакомый мужчина. Во время допроса он признался, что является членом организации «Легион Свободы России»* и признал свою причастность к поджогу одного из помещений рядом с железной дорогой. Об этом сообщили в телеграмм-канале «База».