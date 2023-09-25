В Новосибирске военные задержали сторонника украинской террористической организации

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Вечером 23 сентября на военной базе в Новосибирске был задержан незнакомый мужчина. Во время допроса он признался, что является членом организации «Легион Свободы России»* и признал свою причастность к поджогу одного из помещений рядом с железной дорогой. Об этом сообщили в телеграмм-канале «База».
Задержанный признал, что в ночь на 11 сентября поджег помещение ППС на перегоне между станциями Иня-Восточная и Мочище Западно-Сибирской железной дороги. Он утверждал, что действовал безвозмездно в интересах организации и получал указания через телеграмм.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Диверсия». В настоящее время он находится под стражей.
*В марте 2023 года Верховный суд РФ классифицировал «Легион Свободы России» как террористическую организацию.