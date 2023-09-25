В Турции нашли тело 32-летней сибирячки — с ней мог расправиться ухажер-иностранец

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Со слов друзей известно, что 32-летняя Анастасия переехала в Турцию несколько лет назад после окончания Новосибирского государственного университета. За рубежом вела блог о борьбе с домашним насилием, помогала женщинам, попавшим в беду. Сама считала себя феминисткой.
Сибирячка бесследно исчезла вместе со своим ухажером 20 сентября. Приятели начали активно распространять ориентировку на нее в соцсетях пока полиция бездействовала.
«Местные правоохранители не принимали заявление о пропаже Насти. Говорили, нужно ждать три дня, мало ли, вдруг, она „загуляла“. А 23 сентября нашли ее труп в городе Эрзуруме, где она долгое время жила со своим парнем Низаром. Они часто ругались, оба очень вспыльчивые», — рассказали Atas.info друзья Анастасии.
Жениха Анастасии тоже нашли — живым и невредимым. Его задержали по подозрению в убийстве.