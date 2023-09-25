В Турции нашли тело 32-летней сибирячки — с ней мог расправиться ухажер-иностранец

Со слов друзей известно, что 32-летняя Анастасия переехала в Турцию несколько лет назад после окончания Новосибирского государственного университета. За рубежом вела блог о борьбе с домашним насилием, помогала женщинам, попавшим в беду. Сама считала себя феминисткой.