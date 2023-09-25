Выплаты пенсионерам без заявления, но не всем: кто получит прибавку к пенсии

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 08:14
«Новосибирская область доплачивает пенсию до величины прожиточного минимума. На сегодняшний день он составляет 12666 ₽. Если пенсия меньше этой суммы, то область доплачивает разницу», — рассказал о мерах поддержки пенсионеров заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов на пресс-конференции в ТАСС.
Также он сообщил новости этого года в сфере выплат: «По поручению губернатора ежемесячная денежная выплата для ветеранов труда выплачивается в беззаявительном порядке. Получил ветерана труда, никаких заявлений писать не надо, система автоматически насчитает и будет выплачивать. У нас и была эта мера поддержки, а с этого года она идет в беззаявительном порядке».
Размер ежемесячной доплаты для ветеранов труда в Новосибирской области составляет 501,33 руб. Также в случае отказа от бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения дополнительно начисляется 27,96 руб.
С сегодняшнего дня по 30 октября пенсионеры могут бесплатно посетить Новосибирский зоопарк. Для этого нужно взять с собой документ, подтверждающий пенсионный возраст (женщинам — от 55 лет, мужчинам — от 60 лет), сообщает пресс-служба зоопарка.