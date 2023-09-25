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С 1 по 10 октября Новосибирск отметит Декаду пожилых людей

Выплаты пенсионерам без заявления, но не всем: кто получит прибавку к пенсии

25 сентября 2023, 06:59
Фото: Павел Мирошников / Социальные сети Павла Мирошникова
С 1 по 10 октября Новосибирск отметит Декаду пожилых людей
Ряд пенсионеров получит прибавку к пенсии в беззаявительном порядке, рассказал заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов на пресс-конференции в ТАСС.

«Новосибирская область доплачивает пенсию до величины прожиточного минимума. На сегодняшний день он составляет 12666 ₽. Если пенсия меньше этой суммы, то область доплачивает разницу», — рассказал о мерах поддержки пенсионеров заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов на пресс-конференции в ТАСС.

Также он сообщил новости этого года в сфере выплат: «По поручению губернатора ежемесячная денежная выплата для ветеранов труда выплачивается в беззаявительном порядке. Получил ветерана труда, никаких заявлений писать не надо, система автоматически насчитает и будет выплачивать. У нас и была эта мера поддержки, а с этого года она идет в беззаявительном порядке».

Размер ежемесячной доплаты для ветеранов труда в Новосибирской области составляет 501,33 руб. Также в случае отказа от бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения дополнительно начисляется 27,96 руб.

Пенсионеры бесплатно могут посетить Новосибирский зоопарк
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С сегодняшнего дня по 30 октября пенсионеры могут бесплатно посетить Новосибирский зоопарк. Для этого нужно взять с собой документ, подтверждающий пенсионный возраст (женщинам — от 55 лет, мужчинам — от 60 лет), сообщает пресс-служба зоопарка.

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