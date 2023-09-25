Выплаты пенсионерам без заявления, но не всем: кто получит прибавку к пенсии

Также он сообщил новости этого года в сфере выплат: «По поручению губернатора ежемесячная денежная выплата для ветеранов труда выплачивается в беззаявительном порядке. Получил ветерана труда, никаких заявлений писать не надо, система автоматически насчитает и будет выплачивать. У нас и была эта мера поддержки, а с этого года она идет в беззаявительном порядке».