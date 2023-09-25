Юлия Колмакова из Новосибирска попала в финал «Мисс Россия» и сделала горячие фото

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
Юлия Колмакова, 23-летняя жительница Новосибирска, пробилась в финал конкурса «Мисс Россия». Она будет представлять столицу Сибири на этом знаменательном событии. В преддверии соревнований Юлия провела фотосессию в купальнике рядом с автомобилем марки Cadillac.
Девушка опубликовала видео на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На записи она запечатлена в розовом купальнике, позирующая рядом с автомобилем.
О том, что Юлия примет участие в конкурсе «Мисс Россия», стало известно на прошлой неделе. Она серьезно готовится к предстоящим выступлениям и тренируется спортивными испытаниями.