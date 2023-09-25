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Девушка представит Новосибирск на конкурсе

Юлия Колмакова из Новосибирска попала в финал «Мисс Россия» и сделала горячие фото

25 сентября 2023, 01:28
Фото: Юлия Колмакова/ВК
Девушка представит Новосибирск на конкурсе

23-летняя Юлия Колмакова из Новосибирска попала в финал конкурса «Мисс Россия»

Юлия Колмакова из Новосибирска стала финалисткой конкурса «Мисс Россия» и провела горячую фотосессию на фоне Cadillac.

Юлия Колмакова, 23-летняя жительница Новосибирска, пробилась в финал конкурса «Мисс Россия». Она будет представлять столицу Сибири на этом знаменательном событии. В преддверии соревнований Юлия провела фотосессию в купальнике рядом с автомобилем марки Cadillac.

Девушка опубликовала видео на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На записи она запечатлена в розовом купальнике, позирующая рядом с автомобилем.

О том, что Юлия примет участие в конкурсе «Мисс Россия», стало известно на прошлой неделе. Она серьезно готовится к предстоящим выступлениям и тренируется спортивными испытаниями.

В Новосибирске участница конкурса «Мисс России-2023» снялась в купальнике с Cadillac
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#Общество#Новосибирск#Фотосессия#Эмилия Губарева#Мисс Россия
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