Заморозки до -1 ℃ ударят по Новосибирску — неделю будут лить дожди

Posted Сегодня, 01:34
Published Сегодня, 01:34
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По данным погодных сервисов, на этой неделе в Новосибирске ожидается холодное и дождливое время. Западно-Сибирское УГМС прогнозирует ночные температуры +4…+8 ℃, а днем около +13…+14 ℃. В среду ожидается потепление до +17 ℃.
Согласно информации от сайта «Яндекс.Погода», в начале недели возможны ночные заморозки до 0 ℃, к выходным же температура поднимется до +12…+14 ℃. Также во вторник ожидается дождь.
По данным Gismeteo, во вторник ночью возможны заморозки до -1 ℃, в среднем, ночная температура составит +4…+6 ℃, а днем можно ожидать около +12…+14 ℃.