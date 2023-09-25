Заморозки до -1 ℃ ударят по Новосибирску — неделю будут лить дожди

По данным погодных сервисов, на этой неделе в Новосибирске ожидается холодное и дождливое время. Западно-Сибирское УГМС прогнозирует ночные температуры +4…+8 ℃, а днем около +13…+14 ℃. В среду ожидается потепление до +17 ℃.