atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:34

Published Сегодня, 01:34

Modified Сегодня, 01:36

Updated Сегодня, 01:36

Заморозки ворвутся в Новосибирск

Заморозки до -1 ℃ ударят по Новосибирску — неделю будут лить дожди

25 сентября 2023, 01:34
Фото: Павел Мирошников
Заморозки ворвутся в Новосибирск

В Новосибирске на неделе ожидаются заморозки до -1 ℃ и дожди

На предстоящей неделе в Новосибирске ожидается холодная погода с температурой до -1 градуса, а также возможны дожди и понижение температуры в ночное время.

По данным погодных сервисов, на этой неделе в Новосибирске ожидается холодное и дождливое время. Западно-Сибирское УГМС прогнозирует ночные температуры +4…+8 ℃, а днем около +13…+14 ℃. В среду ожидается потепление до +17 ℃.

Согласно информации от сайта «Яндекс.Погода», в начале недели возможны ночные заморозки до 0 ℃, к выходным же температура поднимется до +12…+14 ℃. Также во вторник ожидается дождь.

По данным Gismeteo, во вторник ночью возможны заморозки до -1 ℃, в среднем, ночная температура составит +4…+6 ℃, а днем можно ожидать около +12…+14 ℃.

Арктический холод приближается к Новосибирску — когда придут заморозки
Узнать подробнее
Читайте также:
Где дали отопление 25 сентября в Новосибирске: районы, улицы и график подключенияГде дадут отопление в Новосибирске 25 сентября: список улиц и карта опубликованы СГКСГК опубликовала график подключения отопления по районам Новосибирска в 2023 году
#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Заморозки#Дожди#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Где дали отопление 25 сентября в Новосибирске: районы, улицы и график подключения
Сегодня, 00:03
Юлия Колмакова из Новосибирска попала в финал «Мисс Россия» и сделала горячие фото
Сегодня, 01:28
Перекупщики продают билеты на матчи ХК «Сибирь» в Новосибирске в два раза дороже
Сегодня, 02:46
Глава молодежного центра в Искитиме уволился после отказа пройти тест на наркотики
Вчера, 08:56
Первое осеннее суперлуние увидят новосибирцы в ночь на 30 сентября
Сегодня, 01:40