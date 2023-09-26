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Некоторые следователи получили выговор

26 следователей из Новосибирской области наказали после проверки из Москвы

26 сентября 2023, 02:46
Фото: 1MI
Некоторые следователи получили выговор
В Новосибирской области 26 сотрудников Следственного комитета были наказаны после проверки со стороны коллег из центрального аппарата СКР России. Как сообщает НГС, замначальника управления Виталий Зарипов подал рапорт о своем увольнении после проведенной проверки.

Также пять руководителей отделов получили предупреждение о неполном служебном соответствии. Им предъявлены следующие обвинения: низкая требовательность к подчиненным, недостаточный контроль за уголовно-процессуальными проверками и расследованиями, низкий уровень криминалистического сопровождения дел, отсутствие контроля над деятельностью подчиненных, нарушение требований инструкции по делопроизводству и ненадлежащая организация кадровой работы.

Замруководителя контрольно-следственного отдела Михаилу Кольцову и руководителю следственного отдела по городу Тогучин Павлу Иванникову был объявлен строгий выговор.

Кроме того, еще 15 сотрудникам объявили выговор. Среди них — руководитель отделения по контролю за следственными органами, руководитель отдела материально-технического обеспечения, следователь по особо важным делам, а также руководители межрайонных следственных отделов в Заельцовском, Ордынском, Болотнинском, Чановском и Железнодорожном районах. Для двух сотрудников была уменьшена премия. Решение о двух других сотрудниках примут после их отпуска.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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