26 следователей из Новосибирской области наказали после проверки из Москвы

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Также пять руководителей отделов получили предупреждение о неполном служебном соответствии. Им предъявлены следующие обвинения: низкая требовательность к подчиненным, недостаточный контроль за уголовно-процессуальными проверками и расследованиями, низкий уровень криминалистического сопровождения дел, отсутствие контроля над деятельностью подчиненных, нарушение требований инструкции по делопроизводству и ненадлежащая организация кадровой работы.
Замруководителя контрольно-следственного отдела Михаилу Кольцову и руководителю следственного отдела по городу Тогучин Павлу Иванникову был объявлен строгий выговор.
Кроме того, еще 15 сотрудникам объявили выговор. Среди них — руководитель отделения по контролю за следственными органами, руководитель отдела материально-технического обеспечения, следователь по особо важным делам, а также руководители межрайонных следственных отделов в Заельцовском, Ордынском, Болотнинском, Чановском и Железнодорожном районах. Для двух сотрудников была уменьшена премия. Решение о двух других сотрудниках примут после их отпуска.