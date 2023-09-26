26 следователей из Новосибирской области наказали после проверки из Москвы

Кроме того, еще 15 сотрудникам объявили выговор. Среди них — руководитель отделения по контролю за следственными органами, руководитель отдела материально-технического обеспечения, следователь по особо важным делам, а также руководители межрайонных следственных отделов в Заельцовском, Ордынском, Болотнинском, Чановском и Железнодорожном районах. Для двух сотрудников была уменьшена премия. Решение о двух других сотрудниках примут после их отпуска.