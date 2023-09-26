Аналитики рассказали об ожидаемом росте цен на пшеницу на мировом рынке

По состоянию на конец этого месяца основные страны — импортеры пшеницы, приобретающие ее на тендерах, купили 6,7 млн тонн продукции с поставкой в этом сезоне — на 25 процентов меньше по сравнению с прошлым сезоном (8,9 млн тонн) и меньше по сравнению с предыдущим сезоном (7,1 млн тонн). Как отметили в центре, импортерам придется возмещать все неприобретенные объемы зерновой продукции, причем уже по более высокой стоимости.