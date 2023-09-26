Аналитики рассказали об ожидаемом росте цен на пшеницу на мировом рынке

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Эксперты рассказали о причинах роста цен на пшеницу из России. Это снижение тендерных закупок основными государствами-импортерами, а также ухудшение перспектив урожая и экспорта в других странах, пишут newizv.ru.
«Перелом тренда ожидается в ближайшее время. Этому способствуют рекордные темпы вывоза и снижение излишков зерна, что, как следствие, скоро приведет к росту цен не только на мировом, но и на внутреннем рынке», — сообщили аналитики. При этом они уточнили, что рост цен на внутреннем рынке и закупочных цен в портах составит 1,5 — 2 тысячи рублей за тонну.
У главных конкурентов России по поставке пшеницы на внешний рынок экспортный потенциал в этом сезоне составит 121,5 млн тонн, то есть уменьшится на 21 млн тонн. Отмечается, что это самый низкий показатель за пять последних сезонов. В сентябре прогноз экспорта отечественной пшеницы увеличен до 5,55–5,6 млн тонн. Предыдущий рекордный показатель за сентябрь составлял 5,24 млн тонн продукции.
Аналитики обратили внимание на снижение биржевого рынка, которое происходило несмотря на увеличение спроса со стороны стран, покупающих зерно.
По состоянию на конец этого месяца основные страны — импортеры пшеницы, приобретающие ее на тендерах, купили 6,7 млн тонн продукции с поставкой в этом сезоне — на 25 процентов меньше по сравнению с прошлым сезоном (8,9 млн тонн) и меньше по сравнению с предыдущим сезоном (7,1 млн тонн). Как отметили в центре, импортерам придется возмещать все неприобретенные объемы зерновой продукции, причем уже по более высокой стоимости.
На мировом рынке цены на пшеницу поднимутся уже в ближайшее время. Эксперты считают, что такая тенденция непременно приведет к росту котировок на эту продукцию.