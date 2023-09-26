АО «РЭС» подключило к электросетям около 1500 объектов и 25 многоквартирных домов

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Компания «Региональные электрические сети» является важным элементом энергосистемы Новосибирской области. Они тесно сотрудничают с крупными застройщиками города и количество таких партнерств продолжает расти из года в год.
Только за 2023 год компания «РЭС» уже присоединила почти 1500 объектов, включая 25 новых многоэтажных жилых комплексов. Один из них — жилой комплекс от крупного застройщика на улице Зорге в Кировском районе. В сентябре будет введен в эксплуатацию первый этап строительства, включающий жилой дом №1 и котельную. Общая мощность комплекса составит около 5 МВт.
Договор о технологическом присоединении многоэтажного дома и модульной котельной для обеспечения теплоснабжения был успешно выполнен. Энергетики провели значительный объем работ: построили подстанцию напряжением 10/0,4 кВ, проложили примерно 10 км кабельных линий, установили ячейки на подстанции 110 кВ «Оловозаводская» и смонтировали дополнительные приборы учета электроэнергии.
Благодаря обеспечению стройплощадок достаточной мощностью и быстрому завершению процедуры присоединения, строительство будет скоро завершено, и будущие жители смогут въехать в свои новые дома на улице Зорге.
Этот проект — только один из многих, в которых компания «РЭС» принимает участие. Они активно способствуют развитию города и региона, созданию комфортных условий для жизни новосибирцев. Ведь энергетики говорят: «Свет в вашем доме — это мы!».