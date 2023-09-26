АО «РЭС» подключило к электросетям около 1500 объектов и 25 многоквартирных домов

Только за 2023 год компания «РЭС» уже присоединила почти 1500 объектов, включая 25 новых многоэтажных жилых комплексов. Один из них — жилой комплекс от крупного застройщика на улице Зорге в Кировском районе. В сентябре будет введен в эксплуатацию первый этап строительства, включающий жилой дом №1 и котельную. Общая мощность комплекса составит около 5 МВт.