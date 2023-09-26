Что, опять? «Симфонию Rammstein» вновь отменяют в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В Новосибирске запланирован ещё один концерт «Симфония Rammstein» оркестра CAGMO. 21 сентября он был отменен по требованию организации «Радетель», ссылавшихся на неправомерность исполнения подобной музыки в условиях спецоперации на Украине и повсеместных санкций Запада.
Информация о ещё одном выступлении во второй половине октября размещена на сайте Яндекс.Афиша и других ресурсах по продаже билетов. В настоящий момент половина билетов уже полностью раскуплена, но сибиряки еще могут их приобрести по цене от 1300 до 3500 рублей.
Сейчас над «Симфонией Rammstein» по-прежнему дамокловым мечом висит уже неиллюзорная возможность повторной отмены из-за крайней нелюбви новосибирских общественников к творчеству самых известных в России представителей Neue Deutche Härte.
В организации «Радетель» в разговоре с Atas.Info заявили, что надеются на здравый смысл организаторов и самих музыкантов.
«Про этот концерт мы в курсе, так как он был заранее заявлен в туре по российским городам. Поэтому наши аргументы остаются такими же, какими и были. Но у этого оркестра есть и другие прекрасные темы, на Rammstein свет клином не сошелся. Поэтому будем смотреть», — заявил корреспонденту Atas.info представитель организации «Радетель» Иван Квасницкий.
Негласную поддержку им оказали и в Союзе отцов Новосибирской области. «От отсутствия такой музыки никто не умрет», — прямолинейно заявил руководитель Сергей Майоров.
Также общественник из «Радетеля» напомнил, что фронтмен группы Тилль Линдеманн сам отменил концерт в Новосибирске в январе 2022 года, а его клипы (в том числе, и весьма провокативный «Ich Hässe Kinder») были подвергнуты экспертизе на наличие порнографии и иной информации негативного толка.
Отдельно Иван Квасницкий прокомментировал замечания новосибирцев, предлагающих запретить исполнение симфоническими оркестрами произведений немецких композиторов Баха и Генделя.
«Простите, но тут не надо путать хрен с пальцем. Если оркестр исполняет музыку Rammstein, то он пропагандирует творчество Rammstein. Когда мы боремся с фашизмом на Украине, то подобного не должно быть в России», — отметил общественник.
До начала мероприятия остается полтора месяца. Отменят ли его, покажет время.