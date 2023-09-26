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Новосибирских общественников крайне раздражает персона Тилля Линдеманна

Что, опять? «Симфонию Rammstein» вновь отменяют в Новосибирске

26 сентября 2023, 08:11
Фото: Официальный сайт группы
Новосибирских общественников крайне раздражает персона Тилля Линдеманна

В Новосибирске вновь отменяют «Симфонию Rammstein»

21 сентября в Новосибирске отменили концерт «Симфония Rammstein» в исполнении оркестра CAGMO. Мероприятие в Академгородке фактически сорвалось благодаря общественной организации «Радетель». Тем не менее, поклонники немцев могут услышать любимые композиции 22 октября в ДК Железнодорожников.

В Новосибирске запланирован ещё один концерт «Симфония Rammstein» оркестра CAGMO. 21 сентября он был отменен по требованию организации «Радетель», ссылавшихся на неправомерность исполнения подобной музыки в условиях спецоперации на Украине и повсеместных санкций Запада.

Информация о ещё одном выступлении во второй половине октября размещена на сайте Яндекс.Афиша и других ресурсах по продаже билетов. В настоящий момент половина билетов уже полностью раскуплена, но сибиряки еще могут их приобрести по цене от 1300 до 3500 рублей.

Сейчас над «Симфонией Rammstein» по-прежнему дамокловым мечом висит уже неиллюзорная возможность повторной отмены из-за крайней нелюбви новосибирских общественников к творчеству самых известных в России представителей Neue Deutche Härte.

В организации «Радетель» в разговоре с Atas.Info заявили, что надеются на здравый смысл организаторов и самих музыкантов.

«Про этот концерт мы в курсе, так как он был заранее заявлен в туре по российским городам. Поэтому наши аргументы остаются такими же, какими и были. Но у этого оркестра есть и другие прекрасные темы, на Rammstein свет клином не сошелся. Поэтому будем смотреть», — заявил корреспонденту Atas.info представитель организации «Радетель» Иван Квасницкий.
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Негласную поддержку им оказали и в Союзе отцов Новосибирской области. «От отсутствия такой музыки никто не умрет», — прямолинейно заявил руководитель Сергей Майоров.

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Также общественник из «Радетеля» напомнил, что фронтмен группы Тилль Линдеманн сам отменил концерт в Новосибирске в январе 2022 года, а его клипы (в том числе, и весьма провокативный «Ich Hässe Kinder») были подвергнуты экспертизе на наличие порнографии и иной информации негативного толка.

Отдельно Иван Квасницкий прокомментировал замечания новосибирцев, предлагающих запретить исполнение симфоническими оркестрами произведений немецких композиторов Баха и Генделя.

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«Простите, но тут не надо путать хрен с пальцем. Если оркестр исполняет музыку Rammstein, то он пропагандирует творчество Rammstein. Когда мы боремся с фашизмом на Украине, то подобного не должно быть в России», — отметил общественник.

До начала мероприятия остается полтора месяца. Отменят ли его, покажет время.

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