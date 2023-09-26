Что, опять? «Симфонию Rammstein» вновь отменяют в Новосибирске

Информация о ещё одном выступлении во второй половине октября размещена на сайте Яндекс.Афиша и других ресурсах по продаже билетов. В настоящий момент половина билетов уже полностью раскуплена, но сибиряки еще могут их приобрести по цене от 1300 до 3500 рублей.