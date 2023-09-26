Губернатор Подмосковья: На стандарт «Предшкола» перешли все детские сады региона

В 2023 году в Московской области было открыто 32 новых детских сада почти на 8,3 тысячи мест. К концу года планируется построить новые детские сады в Одинцовском г. о., Люберцах, Ленинском, а также в Красногорске, Котельниках, Балашихе, Долгопрудном, Подольске, Пушкинском, Химках, Мытищах и Серпухове.