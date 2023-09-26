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Губернатор Подмосковья: На стандарт «Предшкола» перешли все детские сады региона

Губернатор Подмосковья: На стандарт «Предшкола» перешли все детские сады региона

26 сентября 2023, 06:03
Фото: Пресс-служба правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о переходе всех детских садов региона на новый стандарт «Предшкола» в 2023 году. Программа помогает детям комфортно перейти от дошкольного обучения к школьной скамье.

Новый стандарт начали внедрять два года назад, и наиболее активно в пилотном проекте участвовали Богородский, Балашиха, Ленинский, Люберцы и Электросталь. Следующим шагом будет повышение квалификации педагогических работников детских садов. Об этом пишет mosregtoday.

Кроме этого, губернатор сообщил о планах по открытию 48 бюджетных и внебюджетных детских садов в текущем году.

По словам Андрея Воробьева, необходимо не только строить новые школы и детские сады, но и применять там лучшие методики обучения детей 3 — 7 лет.

«Часто образовательные комплексы представляют собой единый организм, который может позволить уже с 3 лет ребенка готовить к 1 классу и показывать, как следствие, высокую успеваемость, снижать риски, связанные с психологией, — это тоже для многих ребят является барьером в школьной жизни», — отметил Андрей Воробьев.

В 2023 году в Московской области было открыто 32 новых детских сада почти на 8,3 тысячи мест. К концу года планируется построить новые детские сады в Одинцовском г. о., Люберцах, Ленинском, а также в Красногорске, Котельниках, Балашихе, Долгопрудном, Подольске, Пушкинском, Химках, Мытищах и Серпухове.

Стоит также отметить, что благодаря строительству детсадов удалось сократить число детей в очередях. В регионе работает тепловая карта, которая помогает определить загруженность детских садов и очередность. Продолжается реализация программы «Палисадики», дающая возможность зачислить туда ребенка, ожидающего места в детском саду. Кроме того, на базе школ было открыто 2,2 тысячи дошкольных групп.

В этом году также был проведен капитальный ремонт 17 детских садов в Московской области, а до конца 2023 года завершатся работы еще в 12 детсадах. В следующем году планируется провести ремонт 20 дошкольных учреждений.

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