Как сделать интерьер более личным: несколько советов от дизайнера Hoff

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
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Блогеры во всем мире обставляют дома не так, как им диктует мода, а вкладывают в интерьер нечто особенное, отличающее его от других. В России мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff запустил новое позиционирование под слоганом «Дом — это личное». Компания хочет, чтобы каждый смог не просто сделать ремонт дома и обставить его мебелью, но и выбрать то, что действительно говорит о его вкусах и предпочтениях. Светлана Косарева, дизайнер Hoff, дала несколько простых советов, которые помогут придать вашей квартире больше индивидуальности.
Во-первых, ничто не скажет о вас больше, чем цветовая палитра, которую вы выберете для оформления своей квартиры. Сегодня актуален тренд на биофильный дизайн, поэтому если вы любите природу, то в вашем пространстве замечательно будут сочетаться оливковые и коричневые тона, а акценты помогут расставить растения, рельефные и зеркальные поверхности.
Кстати, о зеркалах. Помимо того, что они необходимы нам в повседневной жизни, это еще и важный элемент декора, который поможет сделать комнату больше и светлее. Не стоит пренебрегать и небольшими зеркалами: они отлично дополнят настенные композиции в спальне, гостиной или на кухне. А при их правильной расстановке вы получите интересную световую игру, которая в любое время года поднимет настроение.
Еще один из важнейших элементов нашей комфортной жизни — свет. Часто мы не обращаем внимания на то, какие светильники и лампочки к ним покупаем, поэтому наша квартира может напоминать офисное помещение. Но границу между личным и рабочим пространством проводить очень важно. Например, вам необязательно заполнять весь потолок однообразными спотами: можно придумать интересные композиции с разными подвесными лампами и люстрами, а стены гостиной и спальни дополнить бра. Света много не бывает, поэтому на тумбочках и на полу тоже смело размещайте светильники и включайте их по настроению.
В последнее время я очень полюбила акцентную мебель. Если раньше тумбы, шкафы и этажерки с росписью можно было купить исключительно у дизайнеров, то сейчас такие вещи легко найти в масс-маркете. Эти предметы многое говорят о человеке: если вы любите определенный цвет или увлекаетесь живописью, то для вас уже есть готовый вариант, его не нужно специально искать или заказывать. Главное, при выборе такой мебели не увлечься слишком сильно, тогда она будет выглядеть интересно в пространстве вашего дома.
И, конечно, для меня ни одна квартира не может обойтись без ковра. Сейчас можно найти его на любой вкус. Правильно подобранный ковер придаст индивидуальность вашему интерьеру, главное, чтобы в итоге у вас получилась гармоничная композиция. Если в комнате преобладают вещи круглой формы, то лучше выбрать обычный квадратный ковер. Если же преобладает геометрия, то выбирайте ковер без рисунка — так он не будет перетягивать на себя внимание, а наоборот, разбавит интерьер.
Основное правило при ремонте такое: выбирайте то, что вам нравится. Но в любом случае вам потом должно быть комфортно жить в этом помещении. Если вы не уверены, что справитесь самостоятельно, то на помощь всегда придут профессионалы: они помогут и с выбором, и с расстановкой мебели.