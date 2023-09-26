Как сделать интерьер более личным: несколько советов от дизайнера Hoff

В последнее время я очень полюбила акцентную мебель. Если раньше тумбы, шкафы и этажерки с росписью можно было купить исключительно у дизайнеров, то сейчас такие вещи легко найти в масс-маркете. Эти предметы многое говорят о человеке: если вы любите определенный цвет или увлекаетесь живописью, то для вас уже есть готовый вариант, его не нужно специально искать или заказывать. Главное, при выборе такой мебели не увлечься слишком сильно, тогда она будет выглядеть интересно в пространстве вашего дома.