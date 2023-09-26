Коммерческие апартаменты не дают строить на пляже «Наутилус» в Новосибирске

В начале 2022 года права на аренду перешли ООО «Профессорский квартал. Новосибирск. Специализированный застройщик». Компания входит в группу «Брусника» — одного из крупнейших игроков строительного рынка Новосибирска. Стало известно, что рядом с пляжем планируется строительство комплекса коммерческих апартаментов. В том числе 25-этажной гостиницы на ул. Стартовой и 8-этажной на линии у реки.