Коммерческие апартаменты не дают строить на пляже «Наутилус» в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Главный городской пляж в центре Новосибирска — «Наутилус» был закрыт уже два лета из-за строительства поблизости ледового стадиона «Сибирь-Арена». Тем временем, мэрия изменила зонирование территории от улицы Стартовой до пляжа «Наутилус». Ранее участок был предоставлен в аренду, как парковая зона. Но, по заявлению ООО «Слип-Транс-Сервис» зонирование изменилось на «гостиничное обслуживание».
В начале 2022 года права на аренду перешли ООО «Профессорский квартал. Новосибирск. Специализированный застройщик». Компания входит в группу «Брусника» — одного из крупнейших игроков строительного рынка Новосибирска. Стало известно, что рядом с пляжем планируется строительство комплекса коммерческих апартаментов. В том числе 25-этажной гостиницы на ул. Стартовой и 8-этажной на линии у реки.
Депутат Совета депутатов города Новосибирска Антон Картавин обратился в УФАС. Антимонопольщики выдали мэрии предупреждение о нарушении. Требовался аукцион по аренде земли, но муниципалитет его не провел. Мэрия предпочла не исправлять нарушение, а судиться с УФАС.
Чтобы предотвратить строительство апартаментов на берегу Оби спикер горсовета Дмитрий Асанцев и депутат Картавин предложили внести поправки в генплан, и вернуть три участка в зеленую зону.
25 сентября городская комиссия по генплану поддержала инициативу народных избранников, сообщает «Прецедент» со ссылкой на Михаила Рязанцева, координатора движения «Искалеченный Новосибирск». «Изначально это была „зеленая“ зона, но в 2021-м году она почему-то стала коммерческой», — поясняет общественник.
Для восстановления зонирования участка в качестве парковой зоны еще потребуются публичные слушания и поддержка горсовета. Но решение комиссии по генплану — первый серьезный шаг в этом небыстром процессе.
«Никакой застройки, никаких гостиниц и апартаментов. Только зелёная зона, как и должно быть», — написал в своем telegram-канале депутат Картавин.
Однако, у застройщика остается возможность обжаловать в суде планируемые изменения генплана.