atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Последние два лета пляж "Наутилус" был закрыт и пустовал. А раньше новосибирцы его любили

Коммерческие апартаменты не дают строить на пляже «Наутилус» в Новосибирске

26 сентября 2023, 10:45
Фото: Павел Мирошников
Последние два лета пляж "Наутилус" был закрыт и пустовал. А раньше новосибирцы его любили
Комиссия по генплану Новосибирска поддержала предложение городских депутатов об изменении статуса земельных участков у пляжа «Наутилус», вдоль реки Обь. На территории бывшей парковой зоны влиятельный застройщик собрался разместить апартаменты. Депутаты хотят вернуть участку «зеленый» статус.

Главный городской пляж в центре Новосибирска — «Наутилус» был закрыт уже два лета из-за строительства поблизости ледового стадиона «Сибирь-Арена». Тем временем, мэрия изменила зонирование территории от улицы Стартовой до пляжа «Наутилус». Ранее участок был предоставлен в аренду, как парковая зона. Но, по заявлению ООО «Слип-Транс-Сервис» зонирование изменилось на «гостиничное обслуживание».

В начале 2022 года права на аренду перешли ООО «Профессорский квартал. Новосибирск. Специализированный застройщик». Компания входит в группу «Брусника» — одного из крупнейших игроков строительного рынка Новосибирска. Стало известно, что рядом с пляжем планируется строительство комплекса коммерческих апартаментов. В том числе 25-этажной гостиницы на ул. Стартовой и 8-этажной на линии у реки.

Улитко предупреждает главного архитектора: 15 апарт-отелей продают как жилье
Узнать подробнее

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Антон Картавин обратился в УФАС. Антимонопольщики выдали мэрии предупреждение о нарушении. Требовался аукцион по аренде земли, но муниципалитет его не провел. Мэрия предпочла не исправлять нарушение, а судиться с УФАС.

Чтобы предотвратить строительство апартаментов на берегу Оби спикер горсовета Дмитрий Асанцев и депутат Картавин предложили внести поправки в генплан, и вернуть три участка в зеленую зону.

В Новосибирске у бывшего пляжа «Наутилус» построят девять гостиниц
Узнать подробнее

25 сентября городская комиссия по генплану поддержала инициативу народных избранников, сообщает «Прецедент» со ссылкой на Михаила Рязанцева, координатора движения «Искалеченный Новосибирск». «Изначально это была „зеленая“ зона, но в 2021-м году она почему-то стала коммерческой», — поясняет общественник.

Для восстановления зонирования участка в качестве парковой зоны еще потребуются публичные слушания и поддержка горсовета. Но решение комиссии по генплану — первый серьезный шаг в этом небыстром процессе.

«Никакой застройки, никаких гостиниц и апартаментов. Только зелёная зона, как и должно быть», — написал в своем telegram-канале депутат Картавин.

Однако, у застройщика остается возможность обжаловать в суде планируемые изменения генплана.

«Неудобица» с «мухлежом»: застройщики добиваются смягчения нормативов апартаментам
Узнать подробнее
Читайте также:
Самый большой пляж «Наутилус» в центре Новосибирска не откроют летом 2023Мэрия Новосибирска дала разрешение на вырубку рощи у пляжа «Наутилус»В 6 млрд рублей оценили стоимость высоток на месте «Универсама» риелторы Новосибирска
#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Строительство#Депутаты#Пляж#Апартаменты#Гостиница#Генплан#Дмитрий Асанцев
Подпишитесь
Сирийский «зайчик из Тиндера» мог убить новосибирскую феминистку: кто еще ей угрожал
Сегодня, 09:37
Что, опять? «Симфонию Rammstein» вновь отменяют в Новосибирске
Сегодня, 08:11
Роскошные часы за 2 млн рублей нашли у депутата из Новосибирска
Сегодня, 04:38
В Новосибирске транспорт переводят на расчеты по московской карте «Тройка»
Сегодня, 06:46
Банки в Новосибирской области меняют на банкноты залежавшиеся монеты
Сегодня, 03:08
Владелец Infiniti в Новосибирске избил отца ребенка-инвалида за место на парковке
Сегодня, 05:35