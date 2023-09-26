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Депутаты Заксобрания носят дорогие часы

Роскошные часы за 2 млн рублей нашли у депутата из Новосибирска

26 сентября 2023, 04:38
Фото: atas.info
Депутаты Заксобрания носят дорогие часы

Депутат новосибирского Заксобрания носит часы за 2 миллиона рублей

В Новосибирской области члены Заксобрания и министры любят носить дорогие часы. Стоимость этих аксессуаров может достигать 2 миллионов рублей. Обычно высокопоставленные лица региона выбирают швейцарские бренды.

Например, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов предпочитает часы, которые похожи на модель от компании Raymond Weil из коллекции Sport. На официальном сайте данной модели уже нет, но на других сайтах их цена варьируется от 80 до 90 тысяч рублей.

Депутат Заксобрания Иван Сидоренко также носит часы, которые внешне похожи на модель от бренда Maurice Lacroix. Они имеют циферблат с изображением луны. Эти часы можно найти как новые, стоимостью от 583 тысяч до 1 миллиона рублей, так и подержанные, их цена составляет от 300 до 400 тысяч рублей.

Другой депутат Заксобрания Олег Подойма также предпочитает швейцарские бренды. На фотографиях он носит часы, похожие на модель от International Watch Company (IWS) Portugieser Chronograph. Стоимость этих часов составляет около 2 миллионов рублей, согласно официальному сайту производителя.

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