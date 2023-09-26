Роскошные часы за 2 млн рублей нашли у депутата из Новосибирска

Депутат Заксобрания Иван Сидоренко также носит часы, которые внешне похожи на модель от бренда Maurice Lacroix. Они имеют циферблат с изображением луны. Эти часы можно найти как новые, стоимостью от 583 тысяч до 1 миллиона рублей, так и подержанные, их цена составляет от 300 до 400 тысяч рублей.