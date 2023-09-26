Роскошные часы за 2 млн рублей нашли у депутата из Новосибирска

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Например, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов предпочитает часы, которые похожи на модель от компании Raymond Weil из коллекции Sport. На официальном сайте данной модели уже нет, но на других сайтах их цена варьируется от 80 до 90 тысяч рублей.
Депутат Заксобрания Иван Сидоренко также носит часы, которые внешне похожи на модель от бренда Maurice Lacroix. Они имеют циферблат с изображением луны. Эти часы можно найти как новые, стоимостью от 583 тысяч до 1 миллиона рублей, так и подержанные, их цена составляет от 300 до 400 тысяч рублей.
Другой депутат Заксобрания Олег Подойма также предпочитает швейцарские бренды. На фотографиях он носит часы, похожие на модель от International Watch Company (IWS) Portugieser Chronograph. Стоимость этих часов составляет около 2 миллионов рублей, согласно официальному сайту производителя.