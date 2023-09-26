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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Магнитная буря произойдет в Новосибирске

Сильнейшая за полгода магнитная буря накроет Новосибирск — страх метеозависимых

26 сентября 2023, 10:02
Фото: atas.info
Магнитная буря произойдет в Новосибирске

Сильнейшая за полгода магнитная буря произойдет в Новосибирске

В Новосибирске ожидается мощная магнитная буря с повышенной солнечной активностью, которая может вызвать негативные эффекты на здоровье людей, такие как слабость, апатия, боли в суставах и костях, бессонница и обострение хронических заболеваний.

В ближайшие дни в Новосибирске ожидается сильная магнитная буря, которая будет одной из самых сильных за последние полгода. Это явление связано с повышенной солнечной активностью, которая продлится с 26 по 28 сентября. В первый день мощность бури достигнет 5 баллов, а в следующие два дня будет составлять 4 балла.

Магнитная буря возникает при вспышках на Солнце, которые вызывают выброс электрических частиц. Когда эти частицы направляются к Земле, они влияют на магнитное поле планеты и вызывают его нарушение. Продолжительность магнитной бури может быть от нескольких часов до нескольких суток. Но чаще всего мы связываем с этим явлением негативное воздействие на наше самочувствие.

Влияние магнитной бури на человека до конца не изучено. Однако известно, что при возникновении бури происходят изменения в организме. Солнце в нормальном состоянии не способно изменить магнитосферу Земли, но при вспышках происходит нарушение взаимодействия между солнечным ветром и магнитным полем. Это может повлиять на процессы в организме человека, пишут «Новые известия».

Магнитная буря вызывает повышение напряженности по всей планете. В наших тканях мозга и надпочечников содержатся кристаллы магнетита, которые реагируют на магнитное поле. При возникновении колебаний в атмосфере эти частицы высвобождают адреналин — гормон, который влияет на различные процессы в организме.

Наблюдения ученых разных стран показали, что воздействие на организм каждого человека может быть разным. Однако люди описывают определенные состояния, которые связывают с магнитной бурей. К ним относятся слабость, низкая работоспособность, апатия, лень, сонливость, боли в суставах и костях, проблемы со сном, учащенное сердцебиение, резкое повышение артериального давления, а также обострение хронических заболеваний.

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#Общество#Новосибирск#Солнце#Эмилия Губарева#Магнитная буря
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