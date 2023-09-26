Сильнейшая за полгода магнитная буря накроет Новосибирск — страх метеозависимых

Магнитная буря возникает при вспышках на Солнце, которые вызывают выброс электрических частиц. Когда эти частицы направляются к Земле, они влияют на магнитное поле планеты и вызывают его нарушение. Продолжительность магнитной бури может быть от нескольких часов до нескольких суток. Но чаще всего мы связываем с этим явлением негативное воздействие на наше самочувствие.