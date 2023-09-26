Сирийский «зайчик из Тиндера» убил феминистку из Новосибирска: кто еще ей угрожал

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Анастасия жила в городе Эрзруме сначала со своей подругой в съемной квартире, а потом перебралась в подвал с парнем из Сирии Низаром, с которым познакомилась за несколько месяцев до своей смерти в «Тиндере». Он работал в кафе и помогал ей деньгами.
В Твиттере девушка называла его «самым заботливым зайчиком из Тиндера». Судя по ее постам, она была счастлива и собиралась замуж.
«Розовые» очки с глаз сибирячки спали в конце сентября 2023 года. С парнем начались постоянные скандалы, свидетелями некоторых были ее подруги.
В 20-х числах она перестала выходить на связь с друзьями. Они заподозрили неладное и написали заявление о ее пропаже в полицию. Только поиски правоохранители начали не сразу, решили подождать трое суток – «вдруг, сама вернется».
А 25 сентября было найдено тело 32-летней пропавшей. Полиция уже установила, что она скончалась от обильного кровотечения. Девушку порезали осколком стекла в ногу.
Одним из первых окровавленное тело сибирячки увидел житель дома, в котором произошла трагедия. Мужчина работает медработником и его ночью вызвала на помощь сестра друга Низара.
Сосед поднялся в квартиру и увидел истекающую кровью Настю. На тот момент она была уже мертва. Они вызвали полицию.
По подозрению в убийстве задержали жениха Анастасии. Он долго отпирался, но потом дал признательные показания. Смертельный удар мог нанести он своей возлюбленной в порыве ссоры. Вот только расследование еще не завершено, проверять полицейские планируют также других людей, которые угрожали Анастасии.
Анастасия Емельянова вела канал на YouTube «Феминистки поясняют» о темах борьбы с домашним насилием. По словам подруг, она помогла многим женщинам избавиться от мужей-тиранов и тем самым могла разгневать всех этих мужчин.
На своем блогерском поприще девушка зарабатывала мало. С подругой, с которой она переехала в Турцию, они нуждались в деньгах. И как раз таки из-за денег зимой 2022 года у нее возник конфликт с сантехниками.
В соцсетях 14 января 2022 года Анастасия писала, что обратилась в сантехническую службу по поводу протекающего крана. Вызвала мастера, который якобы обещал провести диагностику бесплатно. На деле, завершив работу, он попросил оплату – и тут начался скандал, пошли в ход угрозы. Сантехники обещали подкараулить Настю у дома и избить.
Как закончилась эта история нам неизвестно. Возможно, Анастасия смогла найти деньги и оплатить услуги, а может и нет.
В Турцию уже приехала мама Насти. Она занимается вопросами экстрадиции тела.
Девушку хотят похоронить на родной земле – в Новосибирске. Также ее подруга попросила у подписчиков в соцсетях телефон психолога, который смог бы помочь матери убитой пережить это горе.