Сирийский «зайчик из Тиндера» убил феминистку из Новосибирска: кто еще ей угрожал

Анастасия жила в городе Эрзруме сначала со своей подругой в съемной квартире, а потом перебралась в подвал с парнем из Сирии Низаром, с которым познакомилась за несколько месяцев до своей смерти в «Тиндере». Он работал в кафе и помогал ей деньгами.