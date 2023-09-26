atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

В Новосибирске транспорт переводят на расчеты по московской карте «Тройка»

В Новосибирске транспорт переводят на расчеты по московской карте «Тройка»

26 сентября 2023, 06:46
Фото: atas.info
Новосибирцы будут рассчитываться за проезд в общественном транспорте московской картой «Тройка». Компания «СберТройка» стала платежным регоператором.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона ранее запустило конкурс на выбор регоператора. Участвовали две компании - МУП «Пассажиртрансснаб» и АО «Мострансавто» и Московским метрополитеном компания «СберТройка». А когда последняя подала жалобу в Новосибирское УФАС, конкурс отменили и запустили аукцион. На него явилась частная компания «Электронный билет Кубани».

Пришлось отбирать победителя по иной схеме. Выиграл тот, кто предложил максимально заниженный размер комиссии за проведение операций. А именно «СберТройка» предложила тариф - 1,85.

В течение 10 дней Минтранс заключит договор с победителем. Новосибирцы смогут оплачивать проезд в общественном транспорте картой «Тройка», которой пользуются уже много лет москвичи, 3 года.

Также оператор должен будет обеспечить работу «Социальной карты» и «Карты жителя Новосибирской области», а также работу не менее 500 пунктов обслуживания карт и не менее 5000 транспортных терминалов, а также использование банковских карт и СБП.

Читайте также:
Большинство новосибирцев на тройку оценивают свое здоровье - НовосибирскстатТеперь в Новосибирске пассажиры могут оплачивать проезд транспортной картой «Тройка»
#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Оплата#Тройка
Подпишитесь
«Феминистка, защитница женщин»: чем занималась убитая женихом-турком выпускница НГУ
Вчера, 13:19
Что, опять? «Симфонию Rammstein» вновь отменяют в Новосибирске
Сегодня, 08:11
Роскошные часы за 2 млн рублей нашли у депутата из Новосибирска
Сегодня, 04:38
Банки в Новосибирской области меняют на банкноты залежавшиеся монеты
Сегодня, 03:08
Владелец Infiniti в Новосибирске избил отца ребенка-инвалида за место на парковке
Сегодня, 05:35