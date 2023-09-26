В Новосибирске транспорт переводят на расчеты по московской карте «Тройка»

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона ранее запустило конкурс на выбор регоператора. Участвовали две компании - МУП «Пассажиртрансснаб» и АО «Мострансавто» и Московским метрополитеном компания «СберТройка». А когда последняя подала жалобу в Новосибирское УФАС, конкурс отменили и запустили аукцион. На него явилась частная компания «Электронный билет Кубани».
Пришлось отбирать победителя по иной схеме. Выиграл тот, кто предложил максимально заниженный размер комиссии за проведение операций. А именно «СберТройка» предложила тариф - 1,85.
В течение 10 дней Минтранс заключит договор с победителем. Новосибирцы смогут оплачивать проезд в общественном транспорте картой «Тройка», которой пользуются уже много лет москвичи, 3 года.
Также оператор должен будет обеспечить работу «Социальной карты» и «Карты жителя Новосибирской области», а также работу не менее 500 пунктов обслуживания карт и не менее 5000 транспортных терминалов, а также использование банковских карт и СБП.