Владелец Infiniti в Новосибирске избил отца ребенка-инвалида за место на парковке

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Инцидент произошел 24 сентября на парковке домов по адресу: Горский, 63 и 63/1. В последнем доме проживает мальчик-инвалид, у которого ДЦП. Для выхода в город, ему нужна коляска, а также семейный автомобиль. Для машины рядом с подъездом есть парковочное место, которое официально выделила администрация Ленинского района несколько лет назад для этой семьи, поставив знак парковки для инвалидов.
Как рассказала в ВК-группе АСТ-54 мать ребенка, в один из дней на парковочное место встал автомобиль марки «Инфинити». Он не имел знаки, разрешающие вставать ему на это место. Позвонив в ГИБДД, водитель вышел к своему автомобилю и стал скандалить, когда его начали снимать на телефон.
Он якобы ударил отца мальчика, агрессировал, но затем убрал иномарку. Потом он снова вернулся к месту конфликта и снова напал на мужчину. Автор поста призвала водителя, чтобы тот понял, что был не прав и извинился перед пострадавшей семьей. Комментаторы под постом также высказали свое мнение по поводу данной ситуации.
«Факт нарушения есть и я надеюсь оно не останется безнаказанным!»;
«мне кроме всего прочего интересно почему гибдд не приехали оформить штраф, а позвонили этому… гражданину»;
«Муж что не мог сдачи дать»;
«Он конечно же не прав, но мало кому понравится как его снимают на телефон»;
«> ударил моего мужа. Где видео или фото следов от удара, либо медицинское заключение? Фантазёр на фантазёре»;
«Водила инфинити — ты повел себя как животное, Бог тебя покарает очень жестко»;
«Нехороший человек этот водитель инфинити. Но мне вот интересно как выглядит документ от администрации района, дающий право на парковку конкретному авто? Если кто в курсе скиньте плиз».
Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*