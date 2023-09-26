Владелец Infiniti в Новосибирске избил отца ребенка-инвалида за место на парковке

Инцидент произошел 24 сентября на парковке домов по адресу: Горский, 63 и 63/1. В последнем доме проживает мальчик-инвалид, у которого ДЦП. Для выхода в город, ему нужна коляска, а также семейный автомобиль. Для машины рядом с подъездом есть парковочное место, которое официально выделила администрация Ленинского района несколько лет назад для этой семьи, поставив знак парковки для инвалидов.