Выставляли видео секса: как пикаперы из Новосибирска безнаказанно разводили девушек

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
Modified Сегодня, 01:29
Updated Сегодня, 01:29
В Новосибирске полиция отклонила возможность начать расследование против владельцев телеграм-канала «Мастеров соблазнения». Об этом сообщила Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного Интернета.
В июне 2023 года произошел скандал, связанный с деятельностью канала. Операторы канала тайно записывали видео сексуальных актов с девушками и публиковали их в мессенджере без их разрешения.
Екатерина Мизулина выразила свое несогласие с решением полиции, указав на нарушение статьи Уголовного кодекса о нарушении неприкосновенности частной жизни. В своем посте она приложила скриншот постановления правоохранительных органов.
Предварительная информация говорит о том, что один из операторов канала является жителем Москвы, но родом из Новосибирска.