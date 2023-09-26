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Полиция не нашла оснований для возбуждения дела

Выставляли видео секса: как пикаперы из Новосибирска безнаказанно разводили девушек

26 сентября 2023, 01:27
Фото: 1MI
Полиция не нашла оснований для возбуждения дела

Полиция отказалась возбуждать дело против пикаперов из Новосибирска

Полиция Новосибирска отказалась возбудить дело в отношении пикаперов, которые снимали и публиковали видео секса с девушками без их согласия.

В Новосибирске полиция отклонила возможность начать расследование против владельцев телеграм-канала «Мастеров соблазнения». Об этом сообщила Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного Интернета.

В июне 2023 года произошел скандал, связанный с деятельностью канала. Операторы канала тайно записывали видео сексуальных актов с девушками и публиковали их в мессенджере без их разрешения.

Екатерина Мизулина выразила свое несогласие с решением полиции, указав на нарушение статьи Уголовного кодекса о нарушении неприкосновенности частной жизни. В своем посте она приложила скриншот постановления правоохранительных органов.

Предварительная информация говорит о том, что один из операторов канала является жителем Москвы, но родом из Новосибирска.

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