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В Новосибирске будет холодно

Заморозки ворвутся в Новосибирск в конце сентября — чего еще ждать от погоды

26 сентября 2023, 03:50
Фото: 1MI
В Новосибирске будет холодно

В Новосибирске мэрия предупредила о заморозках до +1 °C

О заморозках предупредили новосибирцев во время аппаратного совещания в мэрии 26 сентября.

На предстоящей неделе температура в Новосибирске будет варьироваться от +10…+15 днем и +1…+8 ночью. Небольшое потепление ожидается 27 и 28 сентября. Об этом сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Александр Ерохин, добавив, что такая погода считается комфортной во время отопительного сезона.

Отметим, что вчера в Новосибирской области в некоторых районах выпал снег. Дождь шел с самой ночи до утра. По данным «Яндекс. Погоды», вся неделя будет пасмурной. Средняя температура будет от +10 до +14 градусов. 4 октября потеплеет до +16 днем.

Мы уже писали о том, что в город придут заморозки до -1 градуса. Сегодня в некоторых районах области похолодало до -3 ночью. Ранее мы составили прогноз погоды на октябрь.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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