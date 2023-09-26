Заморозки ворвутся в Новосибирск в конце сентября — чего еще ждать от погоды

На предстоящей неделе температура в Новосибирске будет варьироваться от +10…+15 днем и +1…+8 ночью. Небольшое потепление ожидается 27 и 28 сентября. Об этом сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Александр Ерохин, добавив, что такая погода считается комфортной во время отопительного сезона.