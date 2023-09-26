Заморозки ворвутся в Новосибирск в конце сентября — чего еще ждать от погоды

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
На предстоящей неделе температура в Новосибирске будет варьироваться от +10…+15 днем и +1…+8 ночью. Небольшое потепление ожидается 27 и 28 сентября. Об этом сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Александр Ерохин, добавив, что такая погода считается комфортной во время отопительного сезона.
Отметим, что вчера в Новосибирской области в некоторых районах выпал снег. Дождь шел с самой ночи до утра. По данным «Яндекс. Погоды», вся неделя будет пасмурной. Средняя температура будет от +10 до +14 градусов. 4 октября потеплеет до +16 днем.
Мы уже писали о том, что в город придут заморозки до -1 градуса. Сегодня в некоторых районах области похолодало до -3 ночью. Ранее мы составили прогноз погоды на октябрь.