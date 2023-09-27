100 млн рублей в подарок на реконструкцию площади Калинина не приняли в мэрии города

Напомним, в сентябре 2021 года был представлен масштабный проект реконструкции площади Калинина. Тогда по плану предполагалось не только установить стелу «Город трудовой доблести», но и избавить от лишней рекламы, парковок, сделать комфортные, облагороженные тротуары, а также озеленить территорию. В итоге стелу, к которой невозможно пройти, установили. Однако об остальной территории забыли, официальная причина — нет денег. С тех пор площадь осталась в неизменном виде, несмотря на длительную борьбу с уличными торговцами и наружной рекламой.