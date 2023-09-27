100 млн рублей в подарок на реконструкцию площади Калинина не приняли в мэрии города

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Острый вопрос о свернувшейся программе реконструкции площади Калинина на сессии Совета депутатов Новосибирска поднял депутат Игорь Украинцев. Он отметил, что ремонт должны были провести еще в 2021 году, однако на сегодняшний день к нему даже не приступили. При этом в мэрии, отмечает народный избранник, отказываются о материальной помощи со стороны министерства ЖКХ региона.
— Ваши подчинённые погнали меня по большому кругу по площади Калинина и заявили, что область не выделяет 100 млн рублей, — обратился к мэру Анатолию Локтю депутат, — поэтому реконструкция площади не представляется возможной в моменте. Я послушный пошел и позже выяснил для себя неприятную вещь, что область в этом году выделяла деньги — 100 млн рублей, целенаправленно на площадь Калинина. И город от них отказался! Я эти документы держал лично, документы отказа я тоже видел. Возникает ощущение, что меня просто обманывают.
Игорь Украинцев отметил, что сам мэр не раз говорил о том, что в 2024 году площадь Калинина будет благоустроена. Однако все действия муниципалитета говорят об обратном.
У Анатолия Локтя нашёлся ответ: «Это не так, отношения с областью выстроены». По словам градоначальника, в мэрии получили подтверждение о возможной реконструкции площади Калинина. Однако реализовать проект сейчас невозможно из-за сложностей с проектно-технической документацией. Дело в кабельных каналах, которые «украшают» всю территорию по периметру.
— Нам необходимо чистое небо. Требуется не просто замена столбов, нужно избавляться от всего того, что висит, за исключением контактной линии. Это все надо переносить в канализационные каналы. Серьезная задача, потребовала больше времени, — пояснил Локоть.
— Я считаю себя обманутым. Мне сказано, что область не выделяет деньги! — подчеркнул Украинцев.
Не зная, как ещё увильнуть от вопроса мэр попросил «настучать» на говорливого чиновника.
— Назовите, кто это сказал.
Фамилия названа не была. Однако муниципалитет признал — от денег действительно отказались. Сделано это было из-за отсутствия правильного проекта реконструкции. Сейчас, уверил заммэра Олег Клемешов, проектом занимаются. Его должны утвердить до конца 2023 года. Реализация и окончание намечены на 2024 год — запомнили.
— Мне говорили на каждой сессии, комиссии, что область денег не дает. Я как дурак хожу в правительство и спрашиваю, почему не даете денег. А мне показывают документы! Почему меня дураком выставляют?
— Назовите фамилию, кто вам такое сказал, — пытается выяснить фамилию Клемешов.
Имя виновника так и не было названо. Однако Анатолий Локоть признал: отказ от денег был. Но он обоснован. Теперь осталось ждать 2024 года и грядущей реконструкции.
Напомним, в сентябре 2021 года был представлен масштабный проект реконструкции площади Калинина. Тогда по плану предполагалось не только установить стелу «Город трудовой доблести», но и избавить от лишней рекламы, парковок, сделать комфортные, облагороженные тротуары, а также озеленить территорию. В итоге стелу, к которой невозможно пройти, установили. Однако об остальной территории забыли, официальная причина — нет денег. С тех пор площадь осталась в неизменном виде, несмотря на длительную борьбу с уличными торговцами и наружной рекламой.