«Аэрофлот» организовал рейсы в Санкт-Петербург из трех московских аэропортов

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
За обслуживание нового направления будет отвечать дочерняя авиакомпания Группы «Аэрофлот» — «Россия», пишет kursdela.biz.
На московском рынке данный авиаперевозчик занимается перелетами в международные аэропорты Внуково и Шереметьево. С октября в перечень услуг компании добавляется еще одно направление полетов.
Получается, что Группа «Аэрофлот» смогла организовать рейсы из Домодедово, добавив третью пассажирскую воздушную гавань Москвы для расширения своего предложения на рынке авиаперевозок. С таким комментарием выступил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, пояснив, что рейсы в Домодедово станут особенно значимыми для жителей юга и юго-востока Москвы.
«Между тремя крупнейшими аэропортами Москвы довольно большое расстояние. И внутри города есть районы, которые, выражаясь образно, тяготеют либо к одному из трех аэропортов, либо к площади трех вокзалов, откуда можно отправиться наземным транспортом», — фокусирует внимание на важности доступа ко всем трем аэропортам эксперт. «С учетом того, что перемещение по Москве на наземном транспорте может занимать достаточно много времени, в крупном городе выбор аэропорта прибытия становится довольно привлекательной возможностью для потребителя», — говорит о преимуществе такого нововведения «Аэрофлота» Олег Пантелеев.
На обслуживание новой воздушной линии Пулково — Домодедово намереваются отправить борта Airbus A319. Пока планируется совершать не более двух перелетов по данному маршруту в сутки.
Однако не исключено, что при востребованности таких перелетов частота рейсов может возрасти. Об этом также сообщает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Группа «Аэрофлот» (включая авиакомпании «Россия» и «Победа»), которая играет в РФ роль лидера гражданской авиации, смогла за 2022 год организовать авиаперевозку 40,7 миллиона пассажиров. И сейчас авиакомпания по-прежнему ведет работу над расширением собственной маршрутной сети.