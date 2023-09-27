«Был таз крови»: директору новосибирского детдома вынесли выговор за смерть подростка

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Как сообщает «КП-Новосибирск», с момента смерти мальчика уже прошло полгода. Прокуратура Кировского района внесла представление руководству детского дома и приняла меры для устранения выявленных нарушений. Во время проверки выяснилось, что многие воспитанники были склонны к побегу, но директор могла смотреть на это сквозь пальцы. На данный момент вынесен лишь строгий выговор.
Трагедия произошла в марте нынешнего года. Возле здания детдома нашли пятнадцатилетнего воспитанника. Позже выяснилось, что подросток пытался сбежать через окно, но неудачно упал. При этом с самого начала инцидент могли скрыть.
Согласно инсайдерским сведениям, мальчика сначала затащили в здание. Ночью его рвало кровью — да так, что налился целый таз. Подросток постоянно терял сознание, а на все жалобы получил только таблетку обезболивающего.
В итоге мальчика вынесли на носилках, но отправили ли его в больницу, до сих пор неизвестно. Отцу подростка сообщили, что его сын якобы упал со снаряда. Отпевание и похороны прошли практически без свидетелей.
К настоящему моменту в расследовании инцидента задействованы прокуратура и Следком. Но кому предъявить обвинение и на каком основании, пока неизвестно.