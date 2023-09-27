«Был таз крови»: директору новосибирского детдома вынесли выговор за смерть подростка

Как сообщает «КП-Новосибирск», с момента смерти мальчика уже прошло полгода. Прокуратура Кировского района внесла представление руководству детского дома и приняла меры для устранения выявленных нарушений. Во время проверки выяснилось, что многие воспитанники были склонны к побегу, но директор могла смотреть на это сквозь пальцы. На данный момент вынесен лишь строгий выговор.