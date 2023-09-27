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Похороны подростка прошли без свидетелей

«Был таз крови»: директору новосибирского детдома вынесли выговор за смерть подростка

27 сентября 2023, 06:54
Фото: 1MI
Похороны подростка прошли без свидетелей
В марте нынешнего года в Новосибирске скончался пятнадцатилетний детдомовец. Во время проверки выяснилось, что трагедию могли скрыть. Однако руководство учреждения на данный момент получило строгий выговор.

Как сообщает «КП-Новосибирск», с момента смерти мальчика уже прошло полгода. Прокуратура Кировского района внесла представление руководству детского дома и приняла меры для устранения выявленных нарушений. Во время проверки выяснилось, что многие воспитанники были склонны к побегу, но директор могла смотреть на это сквозь пальцы. На данный момент вынесен лишь строгий выговор.

Трагедия произошла в марте нынешнего года. Возле здания детдома нашли пятнадцатилетнего воспитанника. Позже выяснилось, что подросток пытался сбежать через окно, но неудачно упал. При этом с самого начала инцидент могли скрыть.

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Согласно инсайдерским сведениям, мальчика сначала затащили в здание. Ночью его рвало кровью — да так, что налился целый таз. Подросток постоянно терял сознание, а на все жалобы получил только таблетку обезболивающего.

В итоге мальчика вынесли на носилках, но отправили ли его в больницу, до сих пор неизвестно. Отцу подростка сообщили, что его сын якобы упал со снаряда. Отпевание и похороны прошли практически без свидетелей.

К настоящему моменту в расследовании инцидента задействованы прокуратура и Следком. Но кому предъявить обвинение и на каком основании, пока неизвестно.

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#Новосибирск#Смерть#Гибель#Детский дом#Подросток#Александр Ляхов
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