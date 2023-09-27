День воспитателя 2023 какого числа в России — что происходит в детсадах Новосибирска

Дата выбрана неслучайно, поскольку именно 27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге был открыт первый детский сад. При этом массово детсады появились только после Октябрьской революции. В них принимали детей в возрасте от 3 до 5 лет и развивали у малышей мелкую моторику и речь.