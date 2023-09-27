День воспитателя 2023 какого числа в России — что происходит в детсадах Новосибирска

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День воспитателя является сравнительно молодым праздником. К президенту Владимиру Путину обратились корреспонденты изданий «Детский сад со всех сторон», «Дошкольное образование» и «Обруч» с просьбой обратить внимание на педагогов, работающих с дошкольниками. В итоге глава государства поддержал идею и подписал соответствующий указ. Таким образом, День воспитателя празднуется с 27 сентября 2004 года.
Дата выбрана неслучайно, поскольку именно 27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге был открыт первый детский сад. При этом массово детсады появились только после Октябрьской революции. В них принимали детей в возрасте от 3 до 5 лет и развивали у малышей мелкую моторику и речь.
В этот день обычно поздравляют не только воспитателей, но и всех работников дошкольного образования (в том числе, и нянечек). Родители могут принести в детский сад цветы, конфеты и иные сувениры. Воспитанники стараются удивить взрослых, читая стихи, показывая поделки и участвуя в конкурсах.