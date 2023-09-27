Драка и выстрелы из оружия: новосибирца отправили в тюрьму за выбитый глаз

Инцидент произошел в июле прошлого года, когда молодой человек на велосипеде подъехал к компании Анатолия и его друзей и попросил у них огня. Он оставался рядом с ними дольше, чем те хотели, что вызвало раздражение у молодых людей. Они попытались отогнать его, что серьезно обидело парня. Он вызвал своих друзей, и началась массовая драка.