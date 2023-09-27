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Мужчину осудили

Драка и выстрелы из оружия: новосибирца отправили в тюрьму за выбитый глаз

27 сентября 2023, 01:20
Фото: 1MI
Мужчину осудили

Драка в Новосибирске закончилась выбитым глазом и колонией

Мужчина из Новосибирска был приговорен судом к 6 годам тюремного заключения за тяжкое повреждение глаза.

Как сообщается на сайте НГС, подсудимый, по имени Анатолий Калчан, использовал оружие во время драки и серьезно изуродовал лицо своего противника.

Инцидент произошел в июле прошлого года, когда молодой человек на велосипеде подъехал к компании Анатолия и его друзей и попросил у них огня. Он оставался рядом с ними дольше, чем те хотели, что вызвало раздражение у молодых людей. Они попытались отогнать его, что серьезно обидело парня. Он вызвал своих друзей, и началась массовая драка.

Толпа принялась избивать Анатолия, и в ответ он открыл огонь из оружия. В результате один из нападавших потерял глаз. Сообщается, что все участники драки были в состоянии алкогольного опьянения.

Адвокат Анатолия настаивал, что его подзащитный действовал в рамках самообороны. Однако суд пришел к выводу, что мужчина действовал намеренно, и приговорил его к 6 годам тюремного заключения. Анатолий имеет право обжаловать приговор в течение 10 дней.

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#Новосибирск#Суд#Драка#Колония#Конфликт#Эмилия Губарева#Адвокат#Оружие#Самооборона
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