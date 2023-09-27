Игра за 250 тысяч и «массаж мозга»: чем заняты последователи Блиновской в регионах

Posted Сегодня, 21:40
Published Сегодня, 21:40
Modified Сегодня, 21:40
Updated Сегодня, 21:40
Однажды Воланд порекомендовал Маргарите никогда не просить ничего у сильных мира сего — сами всё дадут. Верить ему можно: кто, как не Сатана, искушён в таких вопросах?
Но популярный в женской среде блогер Елена Блиновская считает иначе. По её умыслу, просить надо — и сразу напрямую у вселенной, минуя всех посредников, в том числе и тех самых «сильных». И все желания сбудутся: помечтал, и бац — у тебя уже ведро баранок. Ещё помечтал — съездил в Дубай.
Метод женщины быстро стал невероятно популярным. В чём его суть? Если вкратце, то нужно выкинуть старые вещи, освободить место под новые, составить список искренних желаний, а затем в подробностях визуализировать их. Финальный аккорд — запуск воздушного шарика с главным желанием прямиком в небо, навстречу Вселенной.
Мы не ручаемся за полную достоверность описанной выше инструкции. Лично в так называемых «марафонах желаний» участие мы не принимали (и вряд ли теперь примем), а понять всю тонкость вселенских ритуалов нам, скептически настроенным журналистам, тяжело.
И отзывы на «марафоны» Блиновской можно найти самые разные. Так, в одной запрещённой ныне соцсети есть целые группы поклонников её творчества, а вот на различных сайтах-агрегаторах оценок некоторые разочарованные называют блогера «инфоцыганкой» и «шарлатанкой».
В любом случае, простая на первый взгляд схема и мысли о возможности получить всё сразу привлекли в стан блогера много людей. В основном — женщин. Последователи Блиновской появились чуть ли не в каждом городе России и стали называть себя «блинчиками».
Себя же женщина окрестила «феей». Колдовство давалось на развес, ведь за свои «марафоны» Блиновская брала немалые деньги. По предварительным оценкам, оборот составлял примерно два миллиарда рублей в год.
И тут внимание на «фею» обратили в налоговой. Силовики задержали женщину при попытке пересечь границу РФ. Упорхнуть Блиновской не удалось: в отношении блогера завели уголовное дело по статье за отмывание полученных путём преступных действий денег.
Чем закончится сказка — пока неизвестно. Но фанаты у Блиновской остались, и некоторые из них находятся в Белгородской области.
Одна из последовательниц Блиновской и организатор её клуба в регионе — Анна Михайлова. Чтобы ничего не переврать (в теме энерготерапии редакция Бел.Ру подкована слабо), мы обратились к «психологу и энергопрактику» за помощью. По нашей задумке, Анна должна была рассказать, что хорошего Блиновская сделала лично для неё и для всех её последователей до своего ареста. Комментировать данную тему Михайлова отказалась, порекомендовав «набраться терпения», пока «время всё не прояснит».
Рассказывать о своём методе лечения энергией женщина тоже не захотела. Обязательным условием было стопроцентное согласование материала, чего позволить мы себе не смогли.
Пришлось разбираться во всём самостоятельно.
Так, на странице блогера в Instagram* утверждается, что девять месяцев назад она завершила свой «трёхлетний путь» с Blinovskaya Club.
Сегодня вышла из чатов организаторов, клубного «Инстаграма»*. Остаюсь участником и вашим другом.
Анна Михайлова
Профиль Анны есть на связанном с Еленой Блиновской сайте «Путь желаний». В нём прописано, что женщина прошла все марафоны и продукты Блиновской, после чего организовала отделение её клуба в Белгороде. Здесь блогер активно организовывала игры по реализации желаний.
Три часа игры — как пройти трёхнедельный марафон, выходишь из неё с ощущением, что ты автор желания и оно исполнилось. В игровой форме прорабатываются очень тонкие и важные моменты, а разнообразные задания в игре позволяют увидеть, каким алгоритмом мы пользуемся в жизни, паттерном, чтобы, замечу, оттянуть исполнение своего желания.
Анна Михайлова
Речь идёт о настольной игре «Путь желаний». Один такой набор можно приобрести за скромные 150 тыс. рублей. И даже если вы наскребли нужную сумму — рано радуетесь: для получения заветной коробки необходимо оформить «удостоверение государственного образца, внесённое в официальный реестр». Всё это за дополнительные деньги.
Количество лимитировано! Но каждый из 37 экземпляров несет в себе невероятную энергетику — ведь свои пожелания на них оставят создатели игры, в том числе и Елена Блиновская.
обосновывают высокую стоимость продукта продавцы
Проводятся такие игры по сей день. Последний отзыв на них в профиле Анны датирован 28 августа этого года:
Вчера была моя третья игра «Путь желаний» и первая из них на большом поле. Ощущения потрясающие! То, что проводником была Анечка: это совершенно нежный, тонко чувствующий и безусловно всегда корректный человек!
пользователь с именем Татьяна Лукьянова
Полтора года назад «ценность» такого мероприятия составляла 3,5 тыс. рублей. Из последнего — в социальной сети Анны есть упоминание о проведении аналогичной онлайн-игры 19 июля. Участие в ней также принимала «первый игропрактик в Словении» Маргарита Богданова. Оценили «инвестиции на место у иллюминатора» в 4 тыс. рублей.
На данный момент Анна также занимается некими «энергопрактиками». Здесь всё гораздо сложнее. Так, например, за 7 тыс. рублей можно записаться на «коррекцию зрения».
Это процесс, где название говорит само за себя: он корректирует зрение в плюс и в минус, [лечит] близорукость, дальнозоркость, исцеляет травмы глаз и нарушения сетчатки, катаракту.
описание так называемого лечения в Instagram*
Утверждается, что процесс «раскрывает интуитивное видение», а также «способствует честности с самим собой». Всё это также якобы работает с гайморовыми пазухами, снимает заложенность носа, а также исцеляет ринит и другие формы заложенности носа.
В процессе есть энергия нулевой суммы травмы, которая эффективна при различных формах травм на теле. Подойдёт абсолютно всем.
описание так называемого лечения в Instagram*
Ещё одна услуга — «массаж мозга». С его помощью «высвобождают электромагнитный заряд всех мыслей, идей, привычек, решений, установок, убеждений, которые могут вас ограничивать». Цена высвобождения не указана, но написано, что научиться искусству такого массажа можно за 11 тыс. рублей.
На встречах организованного клуба также «обмениваются энергией», «понимают, что с ними всё нормально», а также «видят то, что скрыто в суматохе дней».
И, разумеется, запускают желания.
*принадлежит Meta, компания признана экстремисткой