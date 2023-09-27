Когда осенние каникулы в школах Новосибирска: точные даты в 2023 году

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Как узнал Atas.info, в этом году дети уйдут отдыхать 30 октября. Каникулы продлятся неделю, за парты они снова сядут 5 ноября.
Большинство школ ориентируется на эти даты. Такой график рекомендовало Минпросвещения РФ. Однако некоторые учреждения могут сами назначить даты каникул согласно своему учебному плану.
Дети, которые учатся по триместрам, уходят отдыхать два раза осенью и весной. Ожидается, что в этом году каникулы начнутся 9 октября и 20 ноября.
В 2022 году осенние каникулы продолжались с 1 по 7 ноября в части школ. В некоторых уходили чуть раньше – 29 октября.