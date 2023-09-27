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Названы даты школьных каникул осенью

Когда осенние каникулы в школах Новосибирска: точные даты в 2023 году

27 сентября 2023, 06:45
Фото: 1MI
Названы даты школьных каникул осенью

Названы даты осенних каникул в школах Новосибирска в 2023 году

Школьникам в Новосибирске рассказали, когда у них начнутся осенние каникулы в 2023 году. Даты в учебных учреждениях могут отличаться.

Как узнал Atas.info, в этом году дети уйдут отдыхать 30 октября. Каникулы продлятся неделю, за парты они снова сядут 5 ноября.

Большинство школ ориентируется на эти даты. Такой график рекомендовало Минпросвещения РФ. Однако некоторые учреждения могут сами назначить даты каникул согласно своему учебному плану.

Дети, которые учатся по триместрам, уходят отдыхать два раза осенью и весной. Ожидается, что в этом году каникулы начнутся 9 октября и 20 ноября.

В 2022 году осенние каникулы продолжались с 1 по 7 ноября в части школ. В некоторых уходили чуть раньше – 29 октября.

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