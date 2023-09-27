Мать с грудным ребенком застряли в лифте дома в Новосибирске — там отключили свет

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В полдень 27 сентября новосибирцы вызвали спасателей МАСС на проспект Дзержинского. Как выяснилось, в доме произошло отключение электричества и семья с маленьким ребенком оказалась запертой в лифте.
Спасатели прибыли на место и с помощью специального ключа освободили людей, которые провели некоторое время «за решеткой».
Никто из них не нуждался в медицинской помощи. Работы были завершены через 14 минуты после прибытия спасателей.