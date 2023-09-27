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Все целы

Мать с грудным ребенком застряли в лифте дома в Новосибирске — там отключили свет

27 сентября 2023, 06:30
Фото: 1MI
Все целы

В Новосибирске мать с грудным ребенком застряли в лифте из-за отключения света

Из-за отключения электричества в доме, семья с грудным ребенком застряла в лифте. Подробности этого инцидента рассказали в МАСС.

В полдень 27 сентября новосибирцы вызвали спасателей МАСС на проспект Дзержинского. Как выяснилось, в доме произошло отключение электричества и семья с маленьким ребенком оказалась запертой в лифте.

Спасатели прибыли на место и с помощью специального ключа освободили людей, которые провели некоторое время «за решеткой».

Никто из них не нуждался в медицинской помощи. Работы были завершены через 14 минуты после прибытия спасателей.

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#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева
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